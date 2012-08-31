Фондовая биржа Азии получила разрешение на использование технологии блокчейн

Агентство финансовых услуг Японии дало разрешение Japan Exchange Group (JPX) на использование новых финансовых технологий, включая блокчейн. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.
Ранее регулятор ограничил деятельность подразделений JPX, связанную с валютными операциями, но новая более широкая интерпретация правил их работы позволяет внедрять технологии, способствующие более эффективной работе торговых платформ.
Помимо блокчейна, входящие в группу компании смогут использовать такие технологии, как искусственный разум, а также инвестировать в компании, которые с этими технологиями работают.
Разрешения на использование той или иной технологии будут выдаваться индивидуально для каждого конкретного случая.
Финансовая корпорация Japan Exchange Group является крупнейшей фондовой биржей Азии и оператором Токийской фондовой биржи и Осакской биржи ценных бумаг. В марте 2016 года JPX в партнерстве с IDM Japan начала тестирование технологии блокчейн в расчетно-клиринговых и других операциях. В экспериментах был задействован код, разработанный участниками консорциума Hyperledger.
В декабре 2016 года подразделения JPX и другие ведущие фондовые биржи Японии объединились в собственный блокчейн-консорциум, пилотным проектом которого станет использование блокчейн-технологии Hyperledger для создания испытательной среды. Ожидается, что запуск проекта состоится весной 2017 года.