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2017 на пороге третьей мировой войны

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Старый Сегодня, 17:20
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
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2017 на пороге третьей мировой войны
Британское издание The Independent опубликовало выводы полученные от социологического опроса YouGov: «люди смотрят в завтрашний день без оптимизма и готовятся ко всеобщему конфликту». В ходе исследования было опрошено более 9000 человек из девяти стран. Полученные данные указывают на то что население западных стран уверенно в приближении третьей мировой войны.

Так например 64% жителей США уверены, что война уже неминуема, и лишь 15% верят, что настанет повсеместное спокойствие. Мнение жителей Англии чуть более оптимистично: 61% ждут войны и 19% надеются на мир. А вот население стран Скандинавии показали самую сильную веру в светлое будущее: всего 45% опрошенных допускают наступление войны, и 39% убеждены, что будет мир во всем мире.

Директор по социально-политическим исследованиям YouGov Ентоні Уеллс сообщил, что больше всех остальных войны опасаются жители Америки и Франции, однако они называют разные источники конфликтов. Так население Америки прогнозирует наступление всемирного военного конфликта из-за неопределенной политики новоизбранного президента. Французы в свою очередь связывают возможность развития глобального конфликта на почве повсеместного терроризма (81%). При этом участники опроса во Франции меньше всех остальных считают, что Россия несет какую любо угрозу для Евросоюза.

Однако жители Великой Британии наоборот больше всего боятся кремля (71%), и это с учетом того, что опрос проводился также и среди жителей Германии и Финляндии, которые территориально расположены на много ближе к России. Практически все страны допускают, что в 2017 году на их территории могут быть совершены теракты. В вопросе терроризма только жители Финляндии показали надежду на лучшее будущее, всего 26% финнов, что их стране угрожают акции террористов.

Издание «Апостроф» сообщило, что Александр Мотыль – профессор Ратгерского университета в Ньюарке, в своем интервью заявил, что украинцам надо подготовиться к полномасштабному военному вторжению со стороны России.


Специально для mmgp.ru
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 17:33
#2
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,454
Благодарностей: 1,344
КП: 0.221
Re: 2017 на пороге третьей мировой войны
Гонят пургу.Меньше надо телевизор смотреть.Думаю,страсти нагоняются в интересах военно-промышленного комплекса,а так же НАТО.Если не будет глобальных угроз,то эту контору тоже разгонять придется.У нас тоже самое,военные генералы весьма довольны бюджетным финансированием.Против нас ведь весь мир.
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