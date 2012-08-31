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Падение биткоина и тайна политики Трампа: основные темы 2017 года

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#1
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Падение биткоина и тайна политики Трампа: основные темы 2017 года
Начало 2017-го на торговых площадках обозначило основные векторы особого внимания для инвесторов на протяжении всего года. Первая неделя оказалась насколько насыщенной, настолько и неопределённой.

Аналитики выделяют четыре основные тенденции, которые могут повлиять на ход торгов в этом году.

Первая из них – китайская экономика. В настоящий момент в этой стране фактически объявлен контроль над движением капитала. Предполагалось, что с Нового года Пекин отменит годовой лимит на покупку валюты в 50 тысяч долларов, однако этого не произошло. Напротив, все валютные движения будут подвергаться еще более тщательному контролю, нежели прежде.

Теперь китайцы выбирают для вывода средств биткоин, что подняло его стоимость до исторического максимума – 1100 долларов за единицу криптовалюты. После этого ЦБ КНР объявил «последнее» предупреждение ключевой площадке по торговле биткоинами – BTCChina и заметно снизил предоставление ликвидности. Как итог – резкий рост юаня и обвал электронной валюты. Вся эта валютная нестабильность продолжится на протяжении всего года, врываясь в ситуацию на мировых площадках, считают аналитики TeleTrade.

Вторым пунктом в списке главных тем является поведение ФРС США после вступления в должность президента Дональда Трампа. Так, согласно протоколам регулятора на прошлой неделе, Комитет не может ясно обозначить свои дальнейшие действия из-за невозможности предсказать вектор политики Трампа. Из-за невнятной позиции ФРС доллар США прекратил подниматься, снизился и индекс DXY, а евро стабильно торгуется выше отметки 1.05.

Третья тема – российская ситуация. В страну «вливаются» инвестиции, национальная валюта поднимается, доллар снижается до рекордных минимумов. Аналитики пока не могут обозначить проблемные ситуации в этом пункте – страна, как будто восстанавливается.

Конечно, одним из основных событий 2017 года является брекзит. Все сигналы говорят о том, что незаметными последствия выхода Великобритании из ЕС не будут. Фунт стерлингов уже теряет позиции по отношению к основным конкурентам.
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Анна Чернобай на форуме  
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