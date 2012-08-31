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Китай взволнован выводом капитала через биткоины

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#1
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Китай взволнован выводом капитала через биткоины
Издание QQ.com со ссылкой на источники, близкие к Государственному управлению валютного контроля Китая (SAFE), сообщает о том, что ведомство изучает различные аспекты торговли криптовалютами, включая биткоин, опасаясь, что они могут быть использованы для вывода капитала из страны в обход мер валютного контроля. Данные издания говорят о том, что эксперты SAFE интересуются особенностями работы платформ КНР, на которых ведется торговля биткоином.


Представители SAFE и Центрального банка Китая провели ряд встреч с руководством таких платформ в Пекине и Шанхае. В первые дни наступившего года курс криптовалюты поднялся выше психологистического максимума в 1000 долларов впервые с 2012 года, однако в четверг и пятницу биткоин падал максимальными темпами за последние 2 года: 6 января курс опустился на 9,5%, до 910,74 доллара.

В 2016 году электронная валюта подорожала более чем в два раза, а сумма всех биткоинов в мировом обороте составила рекордные 14 млрд долларов.

По мнению экспертов, рост стоимости биткоина в прошлом году связан с повышением геополитических рисков, так как в последнее время криптовалюта является защитным активом.

Спрос на биткоины увеличился на фоне роста опасений по поводу подъема ставок в Америке и торговой войны США с Китаем.

Созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, биткоин стал альтернативой традиционным валютам. Биткоин – это программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире.
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Анна Чернобай на форуме  
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