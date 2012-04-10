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Любитель
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Перекупщики на биржах - обманщики или благодетели?
Среди копирайтеров сложилось однозначно отрицательное мнение о перекупщиках, тех, кто заказывает статьи на биржах статьи, а потом перепродает их заказчикам или размещает, естественно, по более высокой цене, в магазинах статей. Однако если посмотреть на суть большинства жалоб, они сводятся к тому, что статья была продана дороже, чем им заплатили за ее написание.
Но согласитесь, было бы странно, продавай коммерсант товар, дешевле, чем он его купил. Работа копирайтера – писать, а работа перекупщика – покупать дешевле, а продавать дороже. Чем дороже он продает статьи, тем, значит, выше его квалификация и коммерческие способности.
Что мешает автору самому продавать статьи по более высокой цене, минуя перекупщиков? Ответ банален и нелицеприятен:
• Чрезвычайно заниженная самооценка.
Любой человек, успешно окончивший школу, в состоянии написать несколько связных предложений на заданную тему. Для написания информационных статей, этого совершенно достаточно. Не нужны никакие рейтинги и копеечные отзывы. Те, кто пишет за «5/1000 + отзыв», не понимают, что только портят себе репутацию, позиционируя себя как «копеечного» автора.
• Отсутствие базовых навыков во фрилансе.
Да, ребята, надо учиться. Не только более-менее расставлять запятые и помнить «жи ши», но и вести переговоры с заказчиком, составлять график работ, расставлять приоритеты по важности и срочности заданий. Ну и, разумеется, работать над стилем изложения, вникать в тему задания, писать компетентно и интересно.
• Обычная лень.
Огромное количество авторов сидит годами на одной бирже, не предпринимая никаких действий для профессионального роста, набивая сотни килознаков бесполезных и серых текстов. А все по причине… Да нет никакой причины! Просто лень оторвать пятую точку от насиженного стульчика и сделать хоть что-то. Получается, что если бы не перекупщики, эти копирайтеры вообще сидели бы без работы, ведь сами-то они боятся, не могут или не хотят искать заказчиков.
Что же касается этической стороны вопроса, то ситуация, на мой взгляд, выглядит так: исполнитель сам выбрал заказ, никто ему это задание не навязывал. Выполнил работу и получил, в оговоренный срок, назначенную за эту статью цену. Все права на текст перешли к заказчику. Теперь он имеет полное право распорядиться этой статьей по своему усмотрению.
А вот автору стоит задуматься. Раз его статьи стоят много дороже той цены, по которой он отдает их посреднику, то может быть стоит приложить минимальные усилия для самостоятельного поиска заказчиков, а не считать деньги в чужом кармане, находясь в позе непризнанного гения?
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