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avaless.ru - AVALESS

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:47
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,560
Благодарностей: 71
КП: 0.052
avaless.ru - AVALESS

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 09.01.2017




Цитата:
Приветствую Вас в самой интересной онлайн игре, в которой Вы познакомитесь и пройдете все трудности средневекового мира, сделаете все, для защиты собственного народа. Создавайте войско, добывайте золото, развивайте инфраструктуру, прокладывайте путь к нелегкой победе.
Об игре:

Как начать играть?
Итак. Вы прошли регистрацию и перешли на игровое поле. Это ваше маленькое государство. Чтобы спастись от разбойников, вам необходимо создать свое войско - нанять рыцарей. Каждый воин несет определенную службу и приносит золото в вашу казну. Чтобы собирать ресурсы, нужно купить стройматериалы в лавке и построить склад. Ресурсы находятся за пределами ваших ворот, поэтому подвергаются нападению разбойников. Чтобы сохранить все добытые ресурсы, следует собирать их на склад не менее 2-х раз в сутки. То есть, чтобы начать играть и получать доход,
нужно нанять рыцарей и построить склад. Срок службы воинов - 3 мес.

Таблица доходности рыцарей:






Подробнее о постройках:
Для строительства любого здания требуется определенное кол-во строительных материалов. Их следует купить в торговой лавке. Для чего же нужны нам эти постройки и какой доход они могут принести? После строительства все здания выполняют роль фабрик и заводов. Вы можете сами производить строительные материалы и продукцию для столовой. Все постройки будут служить вам 1 год, после чего нужно их обновить.


Таблица переработки продукции за 24 часа:


Загоны:
После строительства загона вам будет доступна покупка двух животных: овца и лошадь. Они принесут вам мясную продукцию. Мясо можно продавать за золото в торговой лавке или приготовить шашлык и колбасу. Переработанную продукцию можно поставлять под реализацию в главную столовую. Продукция на складе не портится. Животные живут вечно и не умирают.


Общие положения и правила:
Игровые валюты проекта: серебро (счет для покупок) и золото (счет для вывода). Курс серебра: 100 серебра = 1 рублю. Курс золота 100 золота = 1 рублю. После пополнения вы получаете серебро на счет для покупок. Вся прибыль на проекте выдается золотом на счет для вывода. Бонусы выдаются серебром. На первое пополнение вы получаете +50% от вашего вложения.
Уровни:
Проект имеет бесконечное колличество уровней, каждый из которых состоит из 100 баллов. Баллы вы набираете, выполняя определенные действия в игре ( собрать, продать, купить). По достижению нескольких уровней, вам ставятся доступными новые возможности, что позволяет зарабатывать еще больше.
Энергия и настроение:
В отличае от уровней, энергия и настроение, наоборот отнимаются у вас за определенные действия в игре. Если шкала показывает 0/100 единиц, то вы не сможете работать (собирать, продавать, покупать). Ваши силы иссякли. Энергию можно пополнить в главной столовой. Для этого нужно купить готовую продукцию и покушать ее в этой же столовой. Настроение можно поднять выпив пива в баре "Охотник!"
Все заработанное вами золото выводится в автоматическом режиме. Желаем вам успехов и хорошего заработка!

Бонусы:


После регистрации, Вы получите 50000 серебра на покупку солдат, строительства зданий, на восстановление энергии и поднятия настроения!


Платежные системы:


На пополнение - Payeer, QiWi
На вывод - Payeer


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.


Мой вклад:


__________________
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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
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