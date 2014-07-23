Крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве

Второй по величине производитель водки в мире Roust Corp Рустама Тарико 30 декабря подал ходатайство о банкротстве в суд Манхэттена с целью реструктурировать долг в размере $1,14 млрд, передает RNS.
Холдинг указал обесценивание активов, экспортно-импортные ограничения и неравную конкуренцию в качестве обоснования ходатайства. Уточняется, что на бизнес Roust Corp повлияли конкуренция с черным рынком, сокращение возможностей на привлечение финансирования в России, девальвация валют в нескольких странах и запрет поставок на Украину.
«На развитие компании повлияли макроэкономические условия, которые ей неподконтрольны. Компания столкнулась с дефицитом ликвидности и высокими процентными ставками», — сказал глава холдинга Гранд Винтертон.
В частности, компания планирует реструктуризацию CLN (кредитных нот) на $488 млн, конвертируемых бондов на $279 млн, банковских кредитов на $160,4 млн и займов, выданных «дочками», на $216 млн. Винтертон уточнил, что компания уже согласовала реструктуризацию долга с держателями 90% CLN и почти двух третей конвертируемых облигаций. Однако против предложенного плана реструктуризации выступил адвокат Уильям Харрингтон, заявив, что предложенная программа имеет «беспрецедентную скорость». Суд Нью-Йорка по банкротствам отклонил возражения юриста.
Судья Роберт Дрейн отметил высокую квалификацию держателей бондов Roust, подчеркнув, что они способны разобраться в деталях программы реструктуризации. В соответствии с планом, который одобрил Дрейн, держатели старших обеспеченных нот получат новые облигации на сумму $385 млн, денежное вознаграждение в размере $ 20 млн и право на участие в выкупе допэмиссии акций реорганизованной компании на $55 млн.
Задолженность по облигациям у Тарико появилась после поглощения в 2013 году польского производителя и дистрибьютора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC).
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