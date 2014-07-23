Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,607 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:42
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 427
Благодарностей: 211
КП: 0.241
Крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве
Второй по величине производитель водки в мире Roust Corp Рустама Тарико 30 декабря подал ходатайство о банкротстве в суд Манхэттена с целью реструктурировать долг в размере $1,14 млрд, передает RNS.



Холдинг указал обесценивание активов, экспортно-импортные ограничения и неравную конкуренцию в качестве обоснования ходатайства. Уточняется, что на бизнес Roust Corp повлияли конкуренция с черным рынком, сокращение возможностей на привлечение финансирования в России, девальвация валют в нескольких странах и запрет поставок на Украину.

«На развитие компании повлияли макроэкономические условия, которые ей неподконтрольны. Компания столкнулась с дефицитом ликвидности и высокими процентными ставками», — сказал глава холдинга Гранд Винтертон.

В частности, компания планирует реструктуризацию CLN (кредитных нот) на $488 млн, конвертируемых бондов на $279 млн, банковских кредитов на $160,4 млн и займов, выданных «дочками», на $216 млн. Винтертон уточнил, что компания уже согласовала реструктуризацию долга с держателями 90% CLN и почти двух третей конвертируемых облигаций. Однако против предложенного плана реструктуризации выступил адвокат Уильям Харрингтон, заявив, что предложенная программа имеет «беспрецедентную скорость». Суд Нью-Йорка по банкротствам отклонил возражения юриста.

Судья Роберт Дрейн отметил высокую квалификацию держателей бондов Roust, подчеркнув, что они способны разобраться в деталях программы реструктуризации. В соответствии с планом, который одобрил Дрейн, держатели старших обеспеченных нот получат новые облигации на сумму $385 млн, денежное вознаграждение в размере $ 20 млн и право на участие в выкупе допэмиссии акций реорганизованной компании на $55 млн.

Задолженность по облигациям у Тарико появилась после поглощения в 2013 году польского производителя и дистрибьютора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC).

источник
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!
назаревич на форуме  
Старый Сегодня, 16:55
#2
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,912
Благодарностей: 360
КП: 0.076
Re: Крупнейший экспортер российской водки подал ходатайство о банкротстве
Чтож, он уже давно плавает. Думаю и банк Русский Стандарт тоже скорее всего в будущем ждет что-то подобное. Во всяком случае куча отделений уже закрыли.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Bestinvestor.ru-подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки
blackvovik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ подал иск о банкротстве Внешпромбанка, входившего в топ-40 в РФ moskva Новости в мире финансов и инвестиций 4 09.02.2016 23:28
Тельман Исмаилов подал заявление о банкротстве BigBossMan Новости в мире финансов и инвестиций 7 21.12.2015 14:54
Американский рэпер 50 Cent подал в суд заявление о банкротстве Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 11 16.10.2015 02:09
ЦБ подал заявление о банкротстве банка «Транспортный» VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 01.06.2015 16:24
Казахстан ограничил продажу российской водки и пива VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.11.2014 22:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Svetlya4ok
Россияне привлекли 6 млн евро для создания SIM-карты нового типа
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ElarGroup3
Захарова назвала американский транш Киеву на $1 млрд платой происходящего на Украине
От ElarGroup3 в разделе «Политика и экономика»
Аватар dengov
Налог на землю для пенсионерки вырос в 75 раз
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар chu
ВЭБ увеличил доход от инвестирования пенсий в I полугодии в 2,5 раза
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Faint
Цена на нефть упала ниже 60 долларов
От Faint в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Earn e-gold
От Tola14990 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube