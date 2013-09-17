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Google купила российский сериал «Саранча» для показа в Google Play - растем!

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Имя: Максим
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Google купила российский сериал «Саранча» для показа в Google Play - растем!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вами, что Google для магазина Google Play купила права на показ российского сериала «Саранча» от продюсерской компании «Среда» Александра Цекало. Об этом vc.ru сообщили представители «Среды».

«Саранча» состоит из четырёх серий. Проект доступен для пользователей Google Play с января 2017 года — они могут приобрести сериал, заплатив по 69 рублей за каждые две серии. Сериал доступен на русском языке, пользователи из англоговорящих стран могут смотреть его с субтитрами, рассказали в «Среде».

Сериал впервые был показан на «Первом канале» в феврале 2016 года. Сюжет «Саранчи» рассказывает о молодых людях, познакомившихся на курорте, чей роман перерастает в серию убийств. Вот треллер сериала, интересно что он запрещен к просмотру в Украине...))



На момент написания заметки представители «Среды» не ответили на вопросы vc.ru о сумме сделки с Google и переговорах о партнёрстве с другими сервисами и платформами.

В октябре 2016 года «Среда» договорилась о продаже прав на показ сериала «Мажор» американскому видеосервису Netflix. Это первый российский сериал, приобретённый Netflix, но не первый российский проект в целом. Летом 2016 года сервис объявил о приобретении прав на показ мультсериала «Маша и медведь».

Осенью 2016 года в «Среде» говорили, что предлагали Netflix и другие свои проекты, однако сервис выбрал именно «Мажора». В российской компании тогда добавили, что ведут переговоры с зарубежными сервисами о совместном выпуске сериалов

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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