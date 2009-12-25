Прокуратура Нидерландов приступает к рассмотрению дел по отмыванию денег при помощи б

В 2017 году прокуратура Нидерландов рассмотрит три находящихся в стадии ожидания дела, связанных с отмыванием денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает CryptoCoinsNews со ссылкой на деловое издание Financieele Dagblad.
Первое дело будет рассмотрено 6 февраля и касается 24-летнего жителя Амстердама и 27-летнего жителя Утрехта, которые обвиняются в отмывании 2,4 млн евро.
Второе дело связано с действиями четырех других резидентов страны, которые, как предполагается, организовали обменный онлайн-сервис, конвертируя биткоины в евро.
Наконец, еще одно дело, как ожидается, будет рассмотрено только в коне года и касается организованной криминальной группы под кодовым названием IJsberg.
Спецоперации властей
Напомним, в январе прошлого года полиция Нидерландов сообщила об аресте десяти человек в рамках международного расследования об отмывании денег, полученных в биткоинах в результате продажи наркотиков в даркнете. Тогда рейды были проведены одновременно в восьми города. Во время обысков были изъяты крупные суммы наличных денег, роскошные автомобили и ингредиенты для производства экстази.
В расследовании также принимали участие представители правоохранительных органов США, Австралии, Марокко и Литвы. Совместными усилиями было заморожено несколько банковских счетов и биткоин-аккаунтов.
Власти этой европейской страны уже озабочены нелегальной деятельностью в даркнете. В прошлом году правоохранительные органы Нидерландов приняли участие в проводившейся по всему миру спецоперации Hyperion, закрыв в итоге один из маркетплейсов.
Более того, одним закрытием нелегального рынка дело не обошлось: на сайте площадке был размещен специальный код, при помощи которого определялся IP посетителя, а также выдавалось предупреждение, что пользователь попал в поле зрение властей. Дальнейшие шаги полиции зависели уже от действий самого пользователя.
Также в мае прошлого года стало известно что подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции Норвегии провело масштабную операцию против действовавшей в даркнете крупной площадки по торговле наркотиками. Значительные усилия на отслеживание платежных каналов наркодилеров, и в общей сложности было арестовано пятнадцать человек. Пятеро из них, как предполагали власти, являлись крупными фигурами на рынке наркоторговли.
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