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Биткоин начал год с взлетов и падений

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Старый Сегодня, 15:34
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
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Биткоин начал год с взлетов и падений

В первую декаду января волатильность биткоина превысила 28%. Криптовалюта дорожала до рекордных $1150 и опускалась ниже $820.

Рост курса биткоина начался еще в конце декабря. За две недели до кануна нового года криптомонета подорожала с $780 до $968. Новый 2017 год биткоин начал с преодоления психологической отметки в $1000. После чего курс продолжил стремительно расти на фоне спекуляций о том, что ближайшие месяцы продемонстрируют увеличение и превзойдет предыдущий исторический максимум, зафиксированный в ноябре 2013 года на уровне $1138. Так и произошло: 5 января биткоин вплотную подошел к отметке в $1150.

«Мы видим последствия буйства нулевых процентных ставок. так что биткоин является здоровым напоминанием о том, что мы не должны держаться за доллары или юани, которые связаны либо с контролем за движением капитала, либо со снижением покупательской способности. По всей видимости, возникает новый класс активов», — поделился своим мнением с телеканалом CNBC исполнительный директор одной из крупнейших бирж мира, китайской BTCC Бобби Ли.

На Китай приходится более 98% общего объема торгов биткоином. Основными обменными площадками являются BTCC, Huobi и OKCoin. Девальвация юаня и ужесточение трансграничного движения капитала привело к тому, что инвесторы обратились к криптовалютам, которые позволяют избегать излишнего регуляторного контроля со стороны китайских надзорных органов.

«По большей части спрос на биткоины связан с контролем за движением капитала в Китае», — подтверждает директор по изучению рынков инвестиционной Wedbush Securities Джил Лурия, пишет Forbes.

Но уже днем 5 января курс биткоина корректируется и опускается ниже $1000, до $951. Это падение было связано с тем, что курс доллара на оффшорном рынке Китая в начале января вырос более чем на 1%, тогда как до этого он снижался. Позднее юань вновь подешевел по отношению к американской валюте, но курс биткоина среагировал на подорожание юаня.

К 7 января биткоин обрушился до $819,4. Причиной дальнейшего снижения курса криптовалюты стала информация о том, что китайские регуляторы намерены ужесточить контроль над использованием криптовалют, в том числе из-за того, что те используются для трансграничных переводов. По данным новостного сайта Tencent Finance, Государственное управление по контролю за иностранной валютой (SAFE) Китая изучает способы, как биткоин используется инвесторами для обхода контроля над бегством капитала. Месяцем ранее издание South China Morning Post писало, что китайские власти намерены ввести еще ряд ограничений для остановки оттока средств из страны.

В конце прошлой недели издание Caixin сообщило, что Народный банк Китая, выполняющий функцию центробанка страны, провел встречу с представителями крупнейших китайских биткоин-бирж, на которой регулятор напомнил обменным площадкам о необходимости соблюдать законодетельство по борьб с отмыванием денег, а также принцип «знай-своего-клиента» (KYC), который предполагает, что финансовые организации должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию.

По состоянию на утро 9 января, биткоин торгуется на уровне $893. Капитализация системы биткоина составила $14,4 млрд.
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 15:39
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 429
Благодарностей: 22
КП: 0.029
Re: Биткоин начал год с взлетов и падений
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
К 7 января биткоин обрушился до $819,4.
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
По состоянию на утро 9 января, биткоин торгуется на уровне $893.
Нормально. Приготовьтесь, пристегните ремни, скупите пару монеток, сейчас будем взлетать. Кто предупрежден - тот вооружен.
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