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Китай продолжает топить биткоин

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Старый Сегодня, 15:30
#1
Скайп: cher777889
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Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
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Китай продолжает топить биткоин
По мнению чиновников, некоторые крупные биткоин-биржи позволяют использовать цифровые активы, чтобы избежать контроля над потоками капитала.


Биткоин продолжает падать на утренних торгах в Азии после обвала на 10% в пятницу. Сегодня в Гонконге биткоин подешевел на 1.2% до 887.34 доллара – уже третий день подряд валюта держится под отметкой 900 долларов, реагируя на агрессивные заявления Центробанка Китая, который потребовал от платформы BTCChina.com провести внутреннюю проверку и устранить все уязвимости.


Китай является очевидным лидером в экосистеме биткоина – как по части добычи этой криптовалюты, так и благодаря наиболее высокой биржевой активности по сравнению с другими странами. Соответственно, любое изменение ситуации на рынке Поднебесной способно провоцировать взлеты или падения биткоина, что мы наблюдаем в последние дни.

Накануне агрессивные продажи были вызваны неподтвержденными слухами в интернете об ужесточении Китаем мер в отношении оттока виртуального капитала. Это обусловило обвал цены от максимума на $1140 под отметку $900.

Теперь же инвесторов напугал официальный призыв Банка Китая к рациональному поведению. Если ранее курсу BTC/USD удалось восстановиться над отметкой $960, то после риторики ЦБ он вернулся в район $880.


Как передает Reuters, регулятор порекомендовал институциональным и розничным инвесторам придерживаться «рационального подхода к инвестированию в такие виртуальные валюты, как биткоин» и остерегаться потенциальных рисков, сопряженных с торговлей ими.

Также ЦБ отметил, что цена криптовалюты демонстрирует ненормально сильные колебания, в связи с чем власти Банка вынуждены были провести совещание с представителями шанхайской BTCC, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

И, наконец, регулятор подчеркнул, что биткоин не является валютой и не может обращаться на китайском рынке наравне с настоящими валютами.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 16:02
#2
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,903
Благодарностей: 359
КП: 0.076
Re: Китай продолжает топить биткоин
Все логично. Не мог он вечно так быстро подниматься. Вот сейчас более ли менее адекватный курс и думаю в ближайшее время он так и будет прыгать вокруг 900 долларов. Хотя в целом может сильно упасть или наоборот вырасти. Тут вообще сложно что-то предсказывать, биток всех удивлял не один раз.
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