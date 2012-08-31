Китай продолжает топить биткоин

По мнению чиновников, некоторые крупные биткоин-биржи позволяют использовать цифровые активы, чтобы избежать контроля над потоками капитала.
Биткоин продолжает падать на утренних торгах в Азии после обвала на 10% в пятницу. Сегодня в Гонконге биткоин подешевел на 1.2% до 887.34 доллара – уже третий день подряд валюта держится под отметкой 900 долларов, реагируя на агрессивные заявления Центробанка Китая, который потребовал от платформы BTCChina.com провести внутреннюю проверку и устранить все уязвимости.
Китай является очевидным лидером в экосистеме биткоина – как по части добычи этой криптовалюты, так и благодаря наиболее высокой биржевой активности по сравнению с другими странами. Соответственно, любое изменение ситуации на рынке Поднебесной способно провоцировать взлеты или падения биткоина, что мы наблюдаем в последние дни.
Накануне агрессивные продажи были вызваны неподтвержденными слухами в интернете об ужесточении Китаем мер в отношении оттока виртуального капитала. Это обусловило обвал цены от максимума на $1140 под отметку $900.
Теперь же инвесторов напугал официальный призыв Банка Китая к рациональному поведению. Если ранее курсу BTC/USD удалось восстановиться над отметкой $960, то после риторики ЦБ он вернулся в район $880.
Как передает Reuters, регулятор порекомендовал институциональным и розничным инвесторам придерживаться «рационального подхода к инвестированию в такие виртуальные валюты, как биткоин» и остерегаться потенциальных рисков, сопряженных с торговлей ими.
Также ЦБ отметил, что цена криптовалюты демонстрирует ненормально сильные колебания, в связи с чем власти Банка вынуждены были провести совещание с представителями шанхайской BTCC, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
И, наконец, регулятор подчеркнул, что биткоин не является валютой и не может обращаться на китайском рынке наравне с настоящими валютами.