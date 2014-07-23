Fiat Chrysler инвестирует миллиард долларов в модернизацию заводов в США

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler намерен инвестировать $1 млрд в переоборудование двух собственных заводов в США.
По словам представителей компании, это поможет создать дополнительно 2000 рабочих мест. Предприятия в Мичигане и Огайо после модернизации будут выпускать три новых модели Jeep, сообщает «Финмаркет».
Завод в городе Уоррен (штат Мичиган) сможет также переключиться на производство пикапов, которые в настоящее время выпускают на предприятии Fiat Chrysler в Мексике.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил американским автопроизводителям ввести высокие таможенные пошлины на ввоз в страну автомобилей, сделанных в Мексике.
На фоне критики Трампа компания Ford в начале января объявила о решении отказаться от строительства нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд.
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