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Fiat Chrysler инвестирует миллиард долларов в модернизацию заводов в США

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Fiat Chrysler инвестирует миллиард долларов в модернизацию заводов в США
Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler намерен инвестировать $1 млрд в переоборудование двух собственных заводов в США.



По словам представителей компании, это поможет создать дополнительно 2000 рабочих мест. Предприятия в Мичигане и Огайо после модернизации будут выпускать три новых модели Jeep, сообщает «Финмаркет».

Завод в городе Уоррен (штат Мичиган) сможет также переключиться на производство пикапов, которые в настоящее время выпускают на предприятии Fiat Chrysler в Мексике.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил американским автопроизводителям ввести высокие таможенные пошлины на ввоз в страну автомобилей, сделанных в Мексике.

На фоне критики Трампа компания Ford в начале января объявила о решении отказаться от строительства нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью $1,6 млрд.

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