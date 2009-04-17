Директор строительной фирмы, потомственный консерватор Иванов Иван Иванович — держатель акций Норникеля и МТС. Он получает стабильный небольшой ежегодный доход и щедрые дивиденды.
Студент экономического факультета Василий Васильев недавно открыл для себя Форекс и с переменным успехом спекулирует криптовалютами, а однажды даже получил 200% прибыли на инвестированный капитал.
А вот его отец, Сергей Сергеевич Васильев, инвестирует в хедж-фонд, получает среднюю прибыль при средних рисках и скептически относится к начинаниям сына, который печется о приумножении своего капитала больше, чем о его безопасности. Каждый из них — инвестор, но каждый преследует различные цели и подходы к рискам.
Что различает эти цели и риски между собой?
Подходы к инвестиционной деятельности и ожидаемым результатам
- консервативный — почти безрисковый, но с низкими доходами;
- агрессивный — высокорисковый, но и с высокими доходами;
- умеренный — со средними рисками, а также средними и реже — с высокими доходами;
Волатильность (ценовая изменчивость) различных классов активов
Общая степень риска зависит от усредненной рискованности всех ваших активов, совокупность которых определяет тип вашего инвестиционного портфеля. Какие типы инвестиционных портфелей бывают?
Консервативный портфель: низкие риски, низкая рентабельность
Такой портфель содержит дешевые и медленно растущие активы, но при этом надежные. Это могут быть ценные бумаги государственных предприятий, или просто надежных и крупных компаний, не отличающихся особой инновационностью. Такие компании — производители и поставщики товаров и услуг, которые имеют стабильный спрос, и чьи просадки зависят от здоровья государственных экономик больше, чем от рыночной конкуренции. В качестве примера можно привести компанию Procter & Gamble Company (P&G) — одного из крупнейших транснациональных производителей потребительских товаров.
Допустим, что 23 декабря 2011 вы купили 1000 акций P&G по $66,67, то есть на $66670. Ваша максимальная просадка за 5 лет составила $6840 (11,26%) — 22 июня 2012, когда их стоимость упала до $59,83. А максимальная прибыль составила бы $26790, продай вы акции через 3 года после покупки, 24 декабря 2014 по цене $93,46. Итого, ваша прибыль составила бы приблизительно 28.66% за три года, без учета темпов инфляции и при довольно низких рисках.
Еще один популярный вариант вложений с низкими рисками и низкой рентабельностью — инвестиции в банковские депозиты со средней по России доходностью в 8,5-9%. За рубежом доходность чуть ниже, а самый высокий рейтинг у Кипра — от 4,5 до 6% годовых. Латвийские Citadele и Bigbank предлагают от 2 до 3,5%, а в США Jones Vanguard Group готов платить иностранным инвесторам до 2.96% годовых. Можно инвестировать и в ПИФы, с доходностью до 15-17% в год.
Консервативные торговые стратегии на финансовых рынках форекс могут гарантировать вам более высокую годовую доходность (до 30%), но и куда более значительные риски, чем при покупке акций и инвестировании в банковский депозит.
Портфель роста: высокие риски, высокая рентабельность
Такой портфель содержит в себе активы, которые еще дешевы, но быстро растут в цене. Традиционно это акции перспективных стартапов. Цель такого портфеля — крупная прибыль в средне- или долгосрочной перспективах — при высоких рисках и низких, либо вообще отсутствующих дивидендах. Одним из самых нашумевших стартапов такого рода можно назвать децентрализованную платежную систему Bitcoin — эмитента одноименной валюты, чей рост и падение ни к чему не привязаны, не ограничиваются биржей и зависят только от спроса и предложения.
Про то, как резко взлетел BTC уже ходят легенды.
Так в 2011 году, один американский инвестор, разочаровавшись в перспективах роста нашумевшей криптовалюты, решил купить две пиццы, заплатив за них 10 000 BTC (около $25), курс которых на то время был равен примерно 0,0025 USD.
Уже в июле того же года курс вырос к 0.080 USD, превратив 25 долларов в 800. В ноябре того же года курс был уже 0.5 USD, и пицца подорожала до $5000. Казалось бы, довольно издеваться над беднягой, но нет, по сегодняшнему курсу пицца обошлась ему примерно в $9 млн., то есть всего в 360 тыс. раз дороже. Зато с тех пор, каждое 22 мая сообществом биткоин-трейдеров и инвесторов принято отмечать так называемый Bitcoin Pizza Day, объедаясь пиццей и угощая ей друзей и родных.
Помимо Bitcoin существует бесчисленное множество других криптовалют, которые также могут иметь перспективы роста, но при этом нужно учесть, что основным фактором ценовой изменчивости этого актива является только спрос и предложение, поэтому нет никаких оснований полагать, что такие активы вообще вырастут. Что, впрочем, не мешает зарабатывать на них различного рода спекулянтам и трейдерам в краткосрочных периодах, а между спекуляциями и инвестициями, как известно, грань почти неразличима.
Сбалансированный портфель: средние риски, средняя или высокая рентабельность
Самый популярный тип портфеля среди крупных инвесторов, в том числе государственных. Сбалансированный портфель предполагает наличие как высоковолатильных акций, то есть тех, чья курсовая стоимость часто меняется, так и акций стартапов, и консервативных активов. Его основная цель — диверсификация, то есть разделение — рыночных рисков между различными активами с различными сроками обращения, степенью риска и перспективами доходности. Таким образом, какая-то часть активов приносит доходы в долгосрочной перспективе, другая часть рассчитана на стабильный доход и дивиденды, а третья может принести высокую прибыль или вообще ничего не принести. Соотношение этих частей устанавливает сам инвестор — в зависимости от текущей рыночной ситуации, его отношения к рискам и от инвестиционных целей в целом.
Для начала стоит определиться с консервативными активами, то есть теми, чья стоимость медленно, но постоянно растет, а гарантия надежности предоставляется крупными и авторитетными компаниями. Доход по таким активам — голубым фишкам — составит от 5 до 7% годовых. Это такие компании как Google, Microsoft, упомянутый ранее P&G, а также MTC, Норникель в портфеле Ивана Ивановича — медленно растущие, но надежные. Сюда же можно добавить банковские депозиты и ПИФы.
Динамика курса акций Google за последние 5 лет
Далее идут умеренные активы. Они с большей долей вероятности не упадут в цене в долгосрочной перспективе, но будут испытывать сезонные просадки и подъемы, что уже ограничивает возможность продать их в любой удобный момент.
Это недвижимость, золото, государственные облигации некоторых развивающихся стран, и некоторые голубые фишки развитых стран.
Доходность (%) десятилетних гособлигаций России опустилась к многолетним максимумам, открыв для многих инвесторов возможность выгодно(?) закупиться
Агрессивные активы — криптовалюты, акции развивающихся компаний и стартапов, облигации ряда развивающихся стран (БРИКС), таких, как Бразилия, Индия и Китай. При инвестировании в такие активы нужно быть наиболее проницательным. Чтобы выиграть наверняка — желательно даже знать ряд коммерческих или государственных тайн. Ценовая изменчивость таких активов высочайшая и вы можете заработать как 200% годовых, так и просесть на 70-80%.
При компоновке сбалансированного портфеля каждый инвестор по-своему оценивает риски — исходя из актуальной рыночной ситуации и собственных целей, и поэтому отношения между разными классами активов в умеренном портфеле может быть разным. Для начала советуем отталкиваться от традиционной модели в 50% консервативных \ 35% умеренных \ 15% агрессивных и корректировать её в соответствии с рыночными ожиданиями.
Полезные рекомендации
Время сеять, и время пожинать. Повышайте вашу финансовую культуру. Еще никто не стал миллионером, инвестируя в банковские депозиты. Множество различных активов могут быть полезными при различных обстоятельствах и в различное время, поэтому посвятите время тому, чтобы изучить все возможности.
Доверьтесь профессионалам. Если у вас нет возможности или желания самостоятельно заниматься инвестиционной деятельностью и работать с портфелем, поручите эту задачу профессиональным управляющим. Знать основы управления капиталом вам необходимо, чтобы нанять грамотного управляющего.
Защищайте ваши инвестиции от рыночных рисков. Даже сверхагрессивный портфель должен быть гибким — находиться под бдительным контролем и время от времени пересматриваться. У вас должно быть по меньшей мере +50% альтернативных активов на замену тем, которые по каким-либо причинам могут подорвать ваше доверие. Не давайте надеждам на высокую прибыль себя одурачить — инвестируйте с умом. В первую очередь думайте о рисках и о том, как не понести убытков, и уже во вторую — как заработать с лихвой.
За покупкой акций всегда стоит нечто большее, чем просто цена.
Как учил Уоррен Баффет: лучше покупать прекрасные акции по приемлемым ценам, чем приемлемые акции по прекрасным ценам.
И в разы лучше, чем разменивать даже самые безнадежные биржевые активы на пиццу.
Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-in...-deyatelnosti/