Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 14:49 Сегодня, 14:49 Сегодня, 14:41 #1 MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 351 Благодарностей: 35 КП: 0.020 Подходы к инвестиционной деятельности



Студент экономического факультета Василий Васильев недавно открыл для себя Форекс и с переменным успехом спекулирует криптовалютами, а однажды даже получил 200% прибыли на инвестированный капитал.



А вот его отец, Сергей Сергеевич Васильев, инвестирует в хедж-фонд, получает среднюю прибыль при средних рисках и скептически относится к начинаниям сына, который печется о приумножении своего капитала больше, чем о его безопасности. Каждый из них — инвестор, но каждый преследует различные цели и подходы к рискам.



Что различает эти цели и риски между собой?



Подходы к инвестиционной деятельности и ожидаемым результатам

консервативный — почти безрисковый, но с низкими доходами;

агрессивный — высокорисковый, но и с высокими доходами;

умеренный — со средними рисками, а также средними и реже — с высокими доходами;





Волатильность (ценовая изменчивость) различных классов активов



Общая степень риска зависит от усредненной рискованности всех ваших активов, совокупность которых определяет тип вашего инвестиционного портфеля. Какие типы инвестиционных портфелей бывают?





Консервативный портфель: низкие риски, низкая рентабельность



Такой портфель содержит дешевые и медленно растущие активы, но при этом надежные. Это могут быть ценные бумаги государственных предприятий, или просто надежных и крупных компаний, не отличающихся особой инновационностью. Такие компании — производители и поставщики товаров и услуг, которые имеют стабильный спрос, и чьи просадки зависят от здоровья государственных экономик больше, чем от рыночной конкуренции. В качестве примера можно привести компанию Procter & Gamble Company (P&G) — одного из крупнейших транснациональных производителей потребительских товаров.







Допустим, что 23 декабря 2011 вы купили 1000 акций P&G по $66,67, то есть на $66670. Ваша максимальная просадка за 5 лет составила $6840 (11,26%) — 22 июня 2012, когда их стоимость упала до $59,83. А максимальная прибыль составила бы $26790, продай вы акции через 3 года после покупки, 24 декабря 2014 по цене $93,46. Итого, ваша прибыль составила бы приблизительно 28.66% за три года, без учета темпов инфляции и при довольно низких рисках.



Еще один популярный вариант вложений с низкими рисками и низкой рентабельностью — инвестиции в банковские депозиты со средней по России доходностью в 8,5-9%. За рубежом доходность чуть ниже, а самый высокий рейтинг у Кипра — от 4,5 до 6% годовых. Латвийские Citadele и Bigbank предлагают от 2 до 3,5%, а в США Jones Vanguard Group готов платить иностранным инвесторам до 2.96% годовых. Можно инвестировать и в ПИФы, с доходностью до 15-17% в год.



Консервативные торговые стратегии на финансовых рынках форекс могут гарантировать вам более высокую годовую доходность (до 30%), но и куда более значительные риски, чем при покупке акций и инвестировании в банковский депозит.





Портфель роста: высокие риски, высокая рентабельность



Такой портфель содержит в себе активы, которые еще дешевы, но быстро растут в цене. Традиционно это акции перспективных стартапов. Цель такого портфеля — крупная прибыль в средне- или долгосрочной перспективах — при высоких рисках и низких, либо вообще отсутствующих дивидендах. Одним из самых нашумевших стартапов такого рода можно назвать децентрализованную платежную систему Bitcoin — эмитента одноименной валюты, чей рост и падение ни к чему не привязаны, не ограничиваются биржей и зависят только от спроса и предложения.







Про то, как резко взлетел BTC уже ходят легенды.



Так в 2011 году, один американский инвестор, разочаровавшись в перспективах роста нашумевшей криптовалюты, решил купить две пиццы, заплатив за них 10 000 BTC (около $25), курс которых на то время был равен примерно 0,0025 USD.



Уже в июле того же года курс вырос к 0.080 USD, превратив 25 долларов в 800. В ноябре того же года курс был уже 0.5 USD, и пицца подорожала до $5000. Казалось бы, довольно издеваться над беднягой, но нет, по сегодняшнему курсу пицца обошлась ему примерно в $9 млн., то есть всего в 360 тыс. раз дороже. Зато с тех пор, каждое 22 мая сообществом биткоин-трейдеров и инвесторов принято отмечать так называемый Bitcoin Pizza Day, объедаясь пиццей и угощая ей друзей и родных.



Помимо Bitcoin существует бесчисленное множество других криптовалют, которые также могут иметь перспективы роста, но при этом нужно учесть, что основным фактором ценовой изменчивости этого актива является только спрос и предложение, поэтому нет никаких оснований полагать, что такие активы вообще вырастут. Что, впрочем, не мешает зарабатывать на них различного рода спекулянтам и трейдерам в краткосрочных периодах, а между спекуляциями и инвестициями, как известно, грань почти неразличима.



Сбалансированный портфель: средние риски, средняя или высокая рентабельность



Самый популярный тип портфеля среди крупных инвесторов, в том числе государственных. Сбалансированный портфель предполагает наличие как высоковолатильных акций, то есть тех, чья курсовая стоимость часто меняется, так и акций стартапов, и консервативных активов. Его основная цель — диверсификация, то есть разделение — рыночных рисков между различными активами с различными сроками обращения, степенью риска и перспективами доходности. Таким образом, какая-то часть активов приносит доходы в долгосрочной перспективе, другая часть рассчитана на стабильный доход и дивиденды, а третья может принести высокую прибыль или вообще ничего не принести. Соотношение этих частей устанавливает сам инвестор — в зависимости от текущей рыночной ситуации, его отношения к рискам и от инвестиционных целей в целом.



Для начала стоит определиться с консервативными активами, то есть теми, чья стоимость медленно, но постоянно растет, а гарантия надежности предоставляется крупными и авторитетными компаниями. Доход по таким активам — голубым фишкам — составит от 5 до 7% годовых. Это такие компании как Google, Microsoft, упомянутый ранее P&G, а также MTC, Норникель в портфеле Ивана Ивановича — медленно растущие, но надежные. Сюда же можно добавить банковские депозиты и ПИФы.







Динамика курса акций Google за последние 5 лет



Далее идут умеренные активы. Они с большей долей вероятности не упадут в цене в долгосрочной перспективе, но будут испытывать сезонные просадки и подъемы, что уже ограничивает возможность продать их в любой удобный момент.



Это недвижимость, золото, государственные облигации некоторых развивающихся стран, и некоторые голубые фишки развитых стран.







Доходность (%) десятилетних гособлигаций России опустилась к многолетним максимумам, открыв для многих инвесторов возможность выгодно(?) закупиться



Агрессивные активы — криптовалюты, акции развивающихся компаний и стартапов, облигации ряда развивающихся стран (БРИКС), таких, как Бразилия, Индия и Китай. При инвестировании в такие активы нужно быть наиболее проницательным. Чтобы выиграть наверняка — желательно даже знать ряд коммерческих или государственных тайн. Ценовая изменчивость таких активов высочайшая и вы можете заработать как 200% годовых, так и просесть на 70-80%.







При компоновке сбалансированного портфеля каждый инвестор по-своему оценивает риски — исходя из актуальной рыночной ситуации и собственных целей, и поэтому отношения между разными классами активов в умеренном портфеле может быть разным. Для начала советуем отталкиваться от традиционной модели в 50% консервативных \ 35% умеренных \ 15% агрессивных и корректировать её в соответствии с рыночными ожиданиями.



Полезные рекомендации



Время сеять, и время пожинать. Повышайте вашу финансовую культуру. Еще никто не стал миллионером, инвестируя в банковские депозиты. Множество различных активов могут быть полезными при различных обстоятельствах и в различное время, поэтому посвятите время тому, чтобы изучить все возможности.

Доверьтесь профессионалам. Если у вас нет возможности или желания самостоятельно заниматься инвестиционной деятельностью и работать с портфелем, поручите эту задачу профессиональным управляющим. Знать основы управления капиталом вам необходимо, чтобы нанять грамотного управляющего.



Защищайте ваши инвестиции от рыночных рисков. Даже сверхагрессивный портфель должен быть гибким — находиться под бдительным контролем и время от времени пересматриваться. У вас должно быть по меньшей мере +50% альтернативных активов на замену тем, которые по каким-либо причинам могут подорвать ваше доверие. Не давайте надеждам на высокую прибыль себя одурачить — инвестируйте с умом. В первую очередь думайте о рисках и о том, как не понести убытков, и уже во вторую — как заработать с лихвой.

За покупкой акций всегда стоит нечто большее, чем просто цена.



Как учил Уоррен Баффет: лучше покупать прекрасные акции по приемлемым ценам, чем приемлемые акции по прекрасным ценам.



И в разы лучше, чем разменивать даже самые безнадежные биржевые активы на пиццу.





Источник: Директор строительной фирмы, потомственный консерватор Иванов Иван Иванович — держатель акций Норникеля и МТС. Он получает стабильный небольшой ежегодный доход и щедрые дивиденды.Студент экономического факультета Василий Васильев недавно открыл для себя Форекс и с переменным успехом спекулирует криптовалютами, а однажды даже получил 200% прибыли на инвестированный капитал.А вот его отец, Сергей Сергеевич Васильев, инвестирует в хедж-фонд, получает среднюю прибыль при средних рисках и скептически относится к начинаниям сына, который печется о приумножении своего капитала больше, чем о его безопасности. Каждый из них — инвестор, но каждый преследует различные цели и подходы к рискам.Что различает эти цели и риски между собой?Волатильность (ценовая изменчивость) различных классов активовОбщая степень риска зависит от усредненной рискованности всех ваших активов, совокупность которых определяет тип вашего инвестиционного портфеля. Какие типы инвестиционных портфелей бывают?Такой портфель содержит дешевые и медленно растущие активы, но при этом надежные. Это могут быть ценные бумаги государственных предприятий, или просто надежных и крупных компаний, не отличающихся особой инновационностью. Такие компании — производители и поставщики товаров и услуг, которые имеют стабильный спрос, и чьи просадки зависят от здоровья государственных экономик больше, чем от рыночной конкуренции. В качестве примера можно привести компанию Procter & Gamble Company (P&G) — одного из крупнейших транснациональных производителей потребительских товаров.Допустим, что 23 декабря 2011 вы купили 1000 акций P&G по $66,67, то есть на $66670. Ваша максимальная просадка за 5 лет составила $6840 (11,26%) — 22 июня 2012, когда их стоимость упала до $59,83. А максимальная прибыль составила бы $26790, продай вы акции через 3 года после покупки, 24 декабря 2014 по цене $93,46. Итого, ваша прибыль составила бы приблизительно 28.66% за три года, без учета темпов инфляции и при довольно низких рисках.Еще один популярный вариант вложений с низкими рисками и низкой рентабельностью — инвестиции в банковские депозиты со средней по России доходностью в 8,5-9%. За рубежом доходность чуть ниже, а самый высокий рейтинг у Кипра — от 4,5 до 6% годовых. Латвийские Citadele и Bigbank предлагают от 2 до 3,5%, а в США Jones Vanguard Group готов платить иностранным инвесторам до 2.96% годовых. Можно инвестировать и в ПИФы, с доходностью до 15-17% в год.Консервативные торговые стратегии на финансовых рынках форекс могут гарантировать вам более высокую годовую доходность (до 30%), но и куда более значительные риски, чем при покупке акций и инвестировании в банковский депозит.Такой портфель содержит в себе активы, которые еще дешевы, но быстро растут в цене. Традиционно это акции перспективных стартапов. Цель такого портфеля — крупная прибыль в средне- или долгосрочной перспективах — при высоких рисках и низких, либо вообще отсутствующих дивидендах. Одним из самых нашумевших стартапов такого рода можно назвать децентрализованную платежную систему Bitcoin — эмитента одноименной валюты, чей рост и падение ни к чему не привязаны, не ограничиваются биржей и зависят только от спроса и предложения.Про то, как резко взлетел BTC уже ходят легенды.Так в 2011 году, один американский инвестор, разочаровавшись в перспективах роста нашумевшей криптовалюты, решил купить две пиццы, заплатив за них 10 000 BTC (около $25), курс которых на то время был равен примерно 0,0025 USD.Уже в июле того же года курс вырос к 0.080 USD, превратив 25 долларов в 800. В ноябре того же года курс был уже 0.5 USD, и пицца подорожала до $5000. Казалось бы, довольно издеваться над беднягой, но нет, по сегодняшнему курсу пицца обошлась ему примерно в $9 млн., то есть всего в 360 тыс. раз дороже. Зато с тех пор, каждое 22 мая сообществом биткоин-трейдеров и инвесторов принято отмечать так называемый Bitcoin Pizza Day, объедаясь пиццей и угощая ей друзей и родных.Помимо Bitcoin существует бесчисленное множество других криптовалют, которые также могут иметь перспективы роста, но при этом нужно учесть, что основным фактором ценовой изменчивости этого актива является только спрос и предложение, поэтому нет никаких оснований полагать, что такие активы вообще вырастут. Что, впрочем, не мешает зарабатывать на них различного рода спекулянтам и трейдерам в краткосрочных периодах, а между спекуляциями и инвестициями, как известно, грань почти неразличима.Самый популярный тип портфеля среди крупных инвесторов, в том числе государственных. Сбалансированный портфель предполагает наличие как высоковолатильных акций, то есть тех, чья курсовая стоимость часто меняется, так и акций стартапов, и консервативных активов. Его основная цель — диверсификация, то есть разделение — рыночных рисков между различными активами с различными сроками обращения, степенью риска и перспективами доходности. Таким образом, какая-то часть активов приносит доходы в долгосрочной перспективе, другая часть рассчитана на стабильный доход и дивиденды, а третья может принести высокую прибыль или вообще ничего не принести. Соотношение этих частей устанавливает сам инвестор — в зависимости от текущей рыночной ситуации, его отношения к рискам и от инвестиционных целей в целом.Для начала стоит определиться с консервативными активами, то есть теми, чья стоимость медленно, но постоянно растет, а гарантия надежности предоставляется крупными и авторитетными компаниями. Доход по таким активам — голубым фишкам — составит от 5 до 7% годовых. Это такие компании как Google, Microsoft, упомянутый ранее P&G, а также MTC, Норникель в портфеле Ивана Ивановича — медленно растущие, но надежные. Сюда же можно добавить банковские депозиты и ПИФы.Динамика курса акций Google за последние 5 летДалее идут умеренные активы. Они с большей долей вероятности не упадут в цене в долгосрочной перспективе, но будут испытывать сезонные просадки и подъемы, что уже ограничивает возможность продать их в любой удобный момент.Это недвижимость, золото, государственные облигации некоторых развивающихся стран, и некоторые голубые фишки развитых стран.Доходность (%) десятилетних гособлигаций России опустилась к многолетним максимумам, открыв для многих инвесторов возможность выгодно(?) закупитьсяАгрессивные активы — криптовалюты, акции развивающихся компаний и стартапов, облигации ряда развивающихся стран (БРИКС), таких, как Бразилия, Индия и Китай. При инвестировании в такие активы нужно быть наиболее проницательным. Чтобы выиграть наверняка — желательно даже знать ряд коммерческих или государственных тайн. Ценовая изменчивость таких активов высочайшая и вы можете заработать как 200% годовых, так и просесть на 70-80%.При компоновке сбалансированного портфеля каждый инвестор по-своему оценивает риски — исходя из актуальной рыночной ситуации и собственных целей, и поэтому отношения между разными классами активов в умеренном портфеле может быть разным. Для начала советуем отталкиваться от традиционной модели в 50% консервативных \ 35% умеренных \ 15% агрессивных и корректировать её в соответствии с рыночными ожиданиями.Время сеять, и время пожинать. Повышайте вашу финансовую культуру. Еще никто не стал миллионером, инвестируя в банковские депозиты. Множество различных активов могут быть полезными при различных обстоятельствах и в различное время, поэтому посвятите время тому, чтобы изучить все возможности.Доверьтесь профессионалам. Если у вас нет возможности или желания самостоятельно заниматься инвестиционной деятельностью и работать с портфелем, поручите эту задачу профессиональным управляющим. Знать основы управления капиталом вам необходимо, чтобы нанять грамотного управляющего.Защищайте ваши инвестиции от рыночных рисков. Даже сверхагрессивный портфель должен быть гибким — находиться под бдительным контролем и время от времени пересматриваться. У вас должно быть по меньшей мере +50% альтернативных активов на замену тем, которые по каким-либо причинам могут подорвать ваше доверие. Не давайте надеждам на высокую прибыль себя одурачить — инвестируйте с умом. В первую очередь думайте о рисках и о том, как не понести убытков, и уже во вторую — как заработать с лихвой.За покупкой акций всегда стоит нечто большее, чем просто цена.Как учил Уоррен Баффет: лучше покупать прекрасные акции по приемлемым ценам, чем приемлемые акции по прекрасным ценам.И в разы лучше, чем разменивать даже самые безнадежные биржевые активы на пиццу.Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-in...-deyatelnosti/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин. Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 14:49 Сегодня, 14:49 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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