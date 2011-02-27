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А как вы набираете запятую?

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Старый Сегодня, 14:38
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 422
Благодарностей: 21
КП: 0.029
А как вы набираете запятую?
Как-то пришлось конспектировать вебинар трехчасовой без продыху, и тут я понял что те, кто придумали стандартную РУсскую раскладку для компьютера были реально неадекваты.
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Как вы набираете инвесторов? OnlyforMe Прогнозы 8 27.02.2011 12:51

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