2017 станет годом цифровой валюты

9 января, согласно новостному агентству г. Шэнчжэнь, образование общенационального валютного союза Fintech находится на этапе открытия. Страна замерла в предвкушении.
Под руководством городских властей, China Merchants Bank, государственных банков и других крупных финансовых учреждений был создан первый исследовательский институт цифровой валюты FINTECH.
Обнадеживает то, что после того, как Центральный Банк Китайской Народной Республики объявил о создании цифрового валютного института, он сразу интернационализировал юань. Эксперты отмечают, что это указывает на одобрение чиновниками использования технологий блокчейна. В дальнейшем этот шаг скажется положительным образом на развитие блокчейна.
В двух самых крупных мегаполисах Китая: в Пекине и в Шанхае собрались представители венчурных компаний, чтобы обсудить вопрос об устаревшей финансовой системе и об Интернете как о глобальной системе будущего всего человечества.
В настоящее время разрабатывается план по вычислительной мощности платформы блокчейн в Шанхае и провинции Сычуань. Главной целью платформы также остается ее развитие за рубежом. Как уже упоминалась ранее, ожидается развитие площадки в России, на Украине, в Мьянме.
Платформа Блокчейн также будет развиваться на прикладном уровне. Скорее всего, каждая венчурная компания, финансовое учреждение, предприятия со всего мира будут использовать технологии блокчейн. Учредитель ETCWin Чэнь Ган отмечает, что для того, чтобы децентрализованная площадка блокчейн в будущем действительно приобрела весомый статус, необходимо уже сейчас работать в полную силу.
Также он верит, что с таким молниеносным развитием интернет технологий, с изменениями в сфере мировой экономики, ETCWin превратиться в абсолютно уникальную платформу.