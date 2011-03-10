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Черное золото - Нефть

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"Невозможное возможно" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Тимон
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Старый Сегодня, 14:04
#1
спекулянт
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Черное золото - Нефть
С недавних пор доступной для торговли у многих брокеров стала нефть она же черное золото и хотя и не такая волотильность как у золота, но на объемах можно вполне неплохо торговать. Для торговли в терминалах доступны два вида нефти это:

Нефть BRENT – это маркерный сорт нефти, добываемый на месторождениях в Северном море.

Нефть WTI – это маркерный сорт американской нефти, которая добывается в Техасе.

Конечно сортов нефти больше, но и этих сортов хватает что бы почувствовать себя нефтяным воротилой, при этом не стоит забывать что прежде чем торговать нефтью необходимо набраться опыта или на демо счетах или в конкурсах где доступна для торговли нефть.

В данной теме будем анализировать ситуацию по нефти и делать прогнозы. В любом случае размышление на эту тему полезна всем кто хочет стать трейдером, надо учиться думать и делать выводы, для того что бы в дальнейшем успешно торговать не только нефтью.

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Метки
анализ форекс, нефть, форекс
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