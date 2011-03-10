Черное золото - Нефть

С недавних пор доступной для торговли у многих брокеров стала нефть она же черное золото
и хотя и не такая волотильность как у золота, но на объемах можно вполне неплохо торговать. Для торговли в терминалах доступны два вида нефти это:
Нефть BRENT
– это маркерный сорт нефти, добываемый на месторождениях в Северном море.
Нефть WTI
– это маркерный сорт американской нефти, которая добывается в Техасе.
Конечно сортов нефти больше, но и этих сортов хватает что бы почувствовать себя нефтяным воротилой, при этом не стоит забывать что прежде чем торговать нефтью необходимо набраться опыта или на демо счетах или в конкурсах где доступна для торговли нефть.
В данной теме будем анализировать ситуацию по нефти и делать прогнозы. В любом случае размышление на эту тему полезна всем кто хочет стать трейдером, надо учиться думать и делать выводы, для того что бы в дальнейшем успешно торговать не только нефтью.