У части карт «ПриватБанка» перестала работать оплата в терминалах и PayPass

Пользователи пластиковых карточек национализированного «ПриватБанка» обратили внимание, что с начала текущего года пластиковые карточки этого банка не всегда принимаются к оплате. Например при попытке проведения оплаты за покупку через терминал в торговой точке или при использовании PayPass возникают проблемы и произвести оплату невозможно. Таким образом некоторые владельцы карточек данного банка так и не смогли произвести оплату за покупки в магазине или за бензин на заправке.
Представители государственного "Приватбанка" сказали, что такая проблема действительно присутствует, но ее можно легко решить путем посещения финансового учреждения и прохождения процедуры замены банковской карты.
Также представители "Приватбанка" рассказали, что проблема с оплатой присутствует приблизительно у 10.000 банковских карточек, что соответствует ~1% от общего числа всех карточек "Приватбанка".
В банке обещают бесплатно произвести замену карт путем их перевыпуска.
Проблема затрагивает банковские карточки, которые начинаются с цифр 54570822*
. Но эти карточки не испытывают проблем при использовании их через «Приват24» или в банкоматах.
Некорректная работа карт "Приватбанка" вызвана ошибками обработки данных при считывании информации с чипов одного из производителей карточек, рассказал руководитель розничного бизнеса банка Алексей Шабан.
Заказать перевыпуск банковской карточки можно в любом филиале банка. Комиссию за эту услугу в "Приватбанке" обещают возместить. Платные персонализированные карточки в "Приватбанке" также обещают заменить бесплатно. Для этого рекомендуется оставлять заявки по телефонному номеру банка 3700.
Если владелец карточки находится за границей и его тип карты "Приватбанка" - MasterСard, то можно попытаться снять деньги в банкомате (в этом случае в банке тоже обещают компенсировать комиссию за эту операцию).
По материалам: http://ain.ua/karty-privatbanka-i-beskontaktnye-platezy