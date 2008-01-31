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У части карт «ПриватБанка» перестала работать оплата в терминалах и PayPass

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Старый Сегодня, 13:22
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
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Сообщений: 4,431
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награды Волшебный горшочек 
У части карт «ПриватБанка» перестала работать оплата в терминалах и PayPass

Пользователи пластиковых карточек национализированного «ПриватБанка» обратили внимание, что с начала текущего года пластиковые карточки этого банка не всегда принимаются к оплате. Например при попытке проведения оплаты за покупку через терминал в торговой точке или при использовании PayPass возникают проблемы и произвести оплату невозможно. Таким образом некоторые владельцы карточек данного банка так и не смогли произвести оплату за покупки в магазине или за бензин на заправке.

Представители государственного "Приватбанка" сказали, что такая проблема действительно присутствует, но ее можно легко решить путем посещения финансового учреждения и прохождения процедуры замены банковской карты.

Также представители "Приватбанка" рассказали, что проблема с оплатой присутствует приблизительно у 10.000 банковских карточек, что соответствует ~1% от общего числа всех карточек "Приватбанка".
В банке обещают бесплатно произвести замену карт путем их перевыпуска.

Проблема затрагивает банковские карточки, которые начинаются с цифр 54570822*. Но эти карточки не испытывают проблем при использовании их через «Приват24» или в банкоматах.

Некорректная работа карт "Приватбанка" вызвана ошибками обработки данных при считывании информации с чипов одного из производителей карточек, рассказал руководитель розничного бизнеса банка Алексей Шабан.

Заказать перевыпуск банковской карточки можно в любом филиале банка. Комиссию за эту услугу в "Приватбанке" обещают возместить. Платные персонализированные карточки в "Приватбанке" также обещают заменить бесплатно. Для этого рекомендуется оставлять заявки по телефонному номеру банка 3700.

Если владелец карточки находится за границей и его тип карты "Приватбанка" - MasterСard, то можно попытаться снять деньги в банкомате (в этом случае в банке тоже обещают компенсировать комиссию за эту операцию).

По материалам: http://ain.ua/karty-privatbanka-i-beskontaktnye-platezy

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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 13:24.
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Старый Сегодня, 14:39
#2
Профессионал
 
Имя: Мистер Позитив
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 4,231
Благодарностей: 484
КП: 0.073
Re: У части карт «ПриватБанка» перестала работать оплата в терминалах и PayPass
Интересно это сбои связанные с картами новых клиентов банка или уже тех что давно . Почему появились глюки с чипами только сейчас?

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Старый Сегодня, 14:45
#3
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,084
Благодарностей: 978
КП: 0.109
Re: У части карт «ПриватБанка» перестала работать оплата в терминалах и PayPass
Denver10, здесь по любому одно из двух: либо что-то опять мутят с банком, что идут постоянно сбои либо действительно проблема, которую должны в кратчайшие сроки разрешить, ибо итак уже у банка репутация подшатана
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Метки
банковские карты, приватбанк, приватбанк обсуждение, приватбанк отзывы, приватбанк украина
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