7ЗаповедейУспешногоИнтернетБизнеса7

1. Нужно четко формулировать и понимать свои цели. Это означает, что для достижения успеха нужна ясная цель и хороший бизнес-план, ведущий к ней. Хороший бизнес-план поможет вам сконцентрироваться на достижении цели и будет работать как дорожная карта на пути достижения вами успеха.
2. Изучите основы маркетинга. Перед построением своего бизнеса обязательно найдите время для получения этих важных знаний. Если сравнивать ваш интернет проект с домом, изучение маркетинга – построение фундамента от которого будет зависеть прочность всей постройки.
3. Изучите и используйте SEO технологии. Не обязательно становится экспертом в этой области, но знания SEO-технологий позволят вам легко и успешно раскручивать ваш сайт. Благодаря этим знаниям ваш сайт всегда будет оптимизирован, не будет загроможден лишней информацией и получит высокий рейтинг от поисковых систем.
4. Последовательно продвигайте и рекламируйте свой бизнес. Используйте все имеющиеся возможности для рекламы вашего сайта, это даст вам постоянный приток потенциальных клиентов.
5. Дайте клиентам простые и удобные способы оплаты. Для того что бы человек у вас что либо приобрел, он не должен задумываться о том с какими неудобствами ему придется столкнуться, поэтому старайтесь использовать максимально широкий спектр систем оплаты.
6. Создавайте чистый и простой в использовании сайт. Старайтесь не перегружать страницы сайта лишней информацией. Если у вас много контента, добавьте окно быстрого поиска и сделайте карту сайта. Карта сайта – это коллекция гиперссылок, которые позволяют пользователям быстро перейти в нужный отдел. Неукоснительно придерживайтесь этой заповеди успеха интернет бизнеса, и вы обязательно будете вознаграждены.
7. Чутко контролируйте вашу маркетинговую кампанию. Приучите себя тщательно отслеживать успешность вашей почтовой рассылки, баннерной рекламы и т. д. Определите самые эффективные методы и развивайте преимущественно их.