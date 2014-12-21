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Old Money Game-Верну 100% рееральных

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Старый Сегодня, 13:01
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,111
Благодарностей: 22
КП: 0.001
Old Money Game-Верну 100% рееральных
Приветствую, Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбек 1OO% в игре Old Money Game http://mmgp.ru/showthread.php?t=491124

Условия получения рефбека:

1. Регистрация по моей рефсылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).

2. После регистрации и пополнения счета, отправить данные по форме , находящейся в разделе "РЕФБЕК" на мониторинге,либо в ЛС здесь

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течение 48 ч. Срок давности вашего депозита не должен превышать более 48 ч. на момент обращения за рефбеком.

Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.
__________________
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Выплачиваю Рефбек 70% с игр
Dimon Dneprovskiy на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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