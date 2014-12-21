Old Money Game-Верну 100% рееральных

Приветствую, Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбек 1OO% в игре Old Money Game http://mmgp.ru/showthread.php?t=491124
Условия получения рефбека:
1.
Регистрация по моей рефсылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).
2.
После регистрации и пополнения счета, отправить данные по форме , находящейся в разделе "РЕФБЕК" на мониторинге,либо в ЛС здесь
3.
Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течение 48 ч. Срок давности вашего депозита не должен превышать более 48 ч. на момент обращения за рефбеком.
Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.