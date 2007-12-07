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Ваш взгляд на EUR/USD в 2017 году

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Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
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Результаты опроса: Пара EUR/USD на конец 2017 года
Выше 1.3 0 0%
1.2 0 0%
1.1 0 0%
1 0 0%
0.9 0 0%
0.8 0 0%
Ниже 0.7 0 0%
Не торгую по этой паре 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

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Старый Сегодня, 12:59
#1
Главный модератор
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Имя: Евгений
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Сообщений: 12,060
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Записей в блоге: 21

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Ваш взгляд на EUR/USD в 2017 году
Интересно узнать мнение форумчан в начале года о перспективах пары EUR/USD. Конечно, главный вопрос будет ли взят паритет и в случае, если подобный вариант сценария случится, сможет ли пара сломить этот психологический уровень.

Небольшая вырезка по текущим расстановкам некоторых банков.

Цитата:
Credit Suisse: 16 декабря: продажа от 1.0455, цель 1.0100, стоп 1.0670.
Цитата:
TD Securities ждет коррекции доллара, TD Securities ждет коррекции доллара, чтобы купить его. Рекомендация продавать евро против доллара на росте к 1.07.
Цитата:
Morgan Stanley: продавайте евро/доллар на росте к $1.0650
Цитата:
Citi: 28 декабря: продажа от 1.0402, цель 0.9000, стоп 1.0535.
Как видим крупнейшие игроки так или иначе остаются медведями по паре.

Также принимаем участие в опросе темы, высказываем свое мнение.
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Метки
eur/usd 2017, eur/usd аналитика, прогноз eur/usd 2017, прогноз евро 2017, форекс eur/usd прогноз
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