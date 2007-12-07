Ваш взгляд на EUR/USD в 2017 году

Интересно узнать мнение форумчан в начале года о перспективах пары EUR/USD
. Конечно, главный вопрос будет ли взят паритет и в случае, если подобный вариант сценария случится, сможет ли пара сломить этот психологический уровень.
Небольшая вырезка по текущим расстановкам некоторых банков.
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Credit Suisse: 16 декабря: продажа от 1.0455, цель 1.0100, стоп 1.0670.
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TD Securities ждет коррекции доллара, TD Securities ждет коррекции доллара, чтобы купить его. Рекомендация продавать евро против доллара на росте к 1.07.
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Morgan Stanley: продавайте евро/доллар на росте к $1.0650
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Citi: 28 декабря: продажа от 1.0402, цель 0.9000, стоп 1.0535.
Как видим крупнейшие игроки так или иначе остаются медведями по паре.
Также принимаем участие в опросе темы, высказываем свое мнение.