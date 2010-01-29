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Толщина телевизора Xiaomi Mi TV 4 всего 4,9 миллиметра

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Старый Сегодня, 12:56
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 11
КП: 0.045
Толщина телевизора Xiaomi Mi TV 4 всего 4,9 миллиметра
Китайский производитель электроники Xiaomi привез на выставку CES 2017 телевизор Mi TV 4 с невидимой рамкой и толщиной 4,9 миллиметра. Здесь следует отметить, что современные смартфоны имеют бОльшую толщину.

Китайская новинка представляет собой модульную конструкцию. Так, вся ее начинка, включающая в себя материнскую плату, блок аудио, а также разъемы и другие элементы, помещены в отдельный TV Bar. Для улучшения характеристик телевизора достаточно купить новый TV Bar, не тратя денег на приобретение другого телевизора. При этом будет потрачено лишь 20 процентов от стоимости аппарата.

Соединение телевизора с Mi TV Bar осуществляется одним проводом. Вся периферия подключается к TV Bar.

Стоимость 65-дюймового телевизора составит не более 2000 долларов США, а 55-дюймового – не более 1500 долларов. Ожидается их поступление и в Россию.

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Ахелесов Пятак на форуме  
Старый Сегодня, 12:59
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 110
Благодарностей: 2
КП: 0.004
Re: Толщина телевизора Xiaomi Mi TV 4 всего 4,9 миллиметра
2000 долларов для телевизора пусть и очень тоненького это как-то многовато не находите? Телевизоры с каждым годом все тоньше и тоньше у создателей и производителей какой-то пунктов прям.
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Arise на форуме  
Старый Сегодня, 13:03
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 3,583
Благодарностей: 1,020
КП: 0.559
Re: Толщина телевизора Xiaomi Mi TV 4 всего 4,9 миллиметра
Ксайоми начали с телефонов и браслетов, а теперь предлагают такие высокотехнологичные новинки как этот телевизор, который может стать в один ряд с моделями других разрекламированых гигантов производителей.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Arise Посмотреть сообщение
2000 долларов для телевизора пусть и очень тоненького это как-то многовато не находите?
За 65 дюймов диагональ это средняя цена. Можете даже на яндекс маркете убедиться.
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Последний раз редактировалось dubrovskyj; Сегодня в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
dubrovskyj на форуме  
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