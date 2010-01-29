Толщина телевизора Xiaomi Mi TV 4 всего 4,9 миллиметра

Китайский производитель электроники Xiaomi привез на выставку CES 2017 телевизор Mi TV 4 с невидимой рамкой и толщиной 4,9 миллиметра. Здесь следует отметить, что современные смартфоны имеют бОльшую толщину.
Китайская новинка представляет собой модульную конструкцию. Так, вся ее начинка, включающая в себя материнскую плату, блок аудио, а также разъемы и другие элементы, помещены в отдельный TV Bar. Для улучшения характеристик телевизора достаточно купить новый TV Bar, не тратя денег на приобретение другого телевизора. При этом будет потрачено лишь 20 процентов от стоимости аппарата.
Соединение телевизора с Mi TV Bar осуществляется одним проводом. Вся периферия подключается к TV Bar.
Стоимость 65-дюймового телевизора составит не более 2000 долларов США, а 55-дюймового – не более 1500 долларов. Ожидается их поступление и в Россию.
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