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McDonald`s продаст 80 процентов своего бизнеса в Китае

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Старый Сегодня, 12:42
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
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McDonald`s продаст 80 процентов своего бизнеса в Китае


McDonald`s продаст 80 процентов своего бизнеса в Китае и Гонконге за 2,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Долю в 52 процента приобретет конгломерат Citic Ltd. Еще 28 процентов будет принадлежать Carlyle Group LP и 20 процентов бизнеса останется у McDonald`s.

Первоначально американская корпорация намеревалась продать весь бизнес за три миллиарда долларов, однако решила сохранить миноритарный пакет, рассчитывая на будущий рост в Китае, рассказал агентству источник.

В настоящее время в Китае работает 2400 ресторанов McDonald`s, в Гонконге — около 240. В 2016 году КНР занимала третье место в мире по количеству ресторанов McDonald's после США и Японии. В конце марта руководство компании объявило, что намерено вывести КНР на второе место, в течение 2016 года открыв в стране более тысячи ресторанов.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первое заведение они открыли в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. В настоящее время сеть занимает второе место по количеству точек во всем мире (после Subway).

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Старый Сегодня, 12:46
#2
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,713
Благодарностей: 543
КП: 0.109
Re: McDonald`s продаст 80 процентов своего бизнеса в Китае
Продажа части бизнеса да еще за такую сумму в принципе нормальное дело для таких крупных компаний как Макдонадьс. Тут главное ведь не упустить время и как говориться продать на пике. А сеть то как работала, так и будет работать. Там прибыль нормальная у них.
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