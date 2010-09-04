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ПриватБанк бесплатно заменит клиентам карты, которые некорректно работают с платежами

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ПриватБанк бесплатно заменит клиентам карты, которые некорректно работают с платежами

ПриватБанк объявил о программе бесплатного перевыпуска своим клиентам почти 10 000 чиповых платежных карт, которые, по технологическим причинам, могут некорректно работать при осуществлении платежей. Как сообщили в банке, программа бесплатного перевыпуска затронет владельцев порядка 1% от общего количества чиповых карт, выпущенных банком.

“Мы приносим извинения клиентам, которые столкнулись с такой технической проблемой и абсолютно бесплатно перевыпустим для них карты в любом удобном для них отделении, - говорит руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. - Причиной некорректной работы чипов у части выпущенных банком карт, в частности, в транспортной, являются сбои в обработке параметров при считывании информации с чипов определенного типа и производителя, использовавшегося при выпуске одной из партий наших карт”.

ПриватБанк обращает внимание клиентов, что держатели попадающих в программу перевыпуска карт, могут без проблем осуществлять операции в банкомате, сети интернет и Приват24. Получить новую карту клиенты банка смогут без дополнительной оплаты в любом отделении банка, в котором будет это сделать удобнее всего.

Информацию о том, попадает ли карта в программу бесплатного перевыпуска и порядке замены карт можно получить круглосуточно по бесплатному телефону клиентской поддержки 3700.

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Метки
новости, приватбанк
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