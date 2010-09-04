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Большая распродажа: сколько ФГВФЛ получил от продажи имущества банкротов

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Большая распродажа: сколько ФГВФЛ получил от продажи имущества банкротов

За прошлый год Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) получил около 3 млрд гривен от продажи имущества банков-банкротов.

Об этом сообщила директор департамента консолидированной продажи и управления активами ФГВФЛ Юлия Берещенко.


Суммарные поступления в ФГВФЛ составили порядка 7 млрд гривен — в добавок к упомянутым 3 млрд гривен Фонд также получил 4 млрд гривен от погашения клиентами неплатежеспособных банков задолженности по кредитам, уточнила Берещенко.

Ожидается, что в 2017 году поступления в ФГВФЛ увеличатся в несколько раз.

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банк, новости
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