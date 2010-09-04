В Украине уже скоро может произойти бум в сфере электромобилей

В Украине собираются повысить инвестпривлекательность в сфере электрокаров, введя субсидии на покупку электромобилей, а также инициировав их собственное производство.
В рамках проведения круглого стола, посвященного перспективам развития электротранспорта в Украине, глава Мининфраструктуры Владимир Омелян рассказал о предстоящих инициативах по стимулированию обращения электромобилей в Украине.
К 2020 году в общем объеме продаж Мининфраструктуры намерено повысить долю электромобилей до 15%.
Для этого предлагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также отменить сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей.
Всё это, по расчетам Мининфраструктуры, должно уменьшить стоимость электрокаров в Украине на 21,6%. Кроме этого, при покупке авто с нулевыми выбросами планируются производить дополнительную доплату, другими словами украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение электромобиля. Однако, о суммах компенсаций и о сроках пока не сообщается.
В 2017 году Владимир Омелян прогнозирует приход трех мировых знаковых автопроизводителей. Общий же список потенциальных инвесторов в сфере электромобилей такой: Toyota, Nissan, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, Honda, Hyundai, Suzuki, GM и Fiat. Ко всему прочему, в Мининфраструктуры заявили, что в Украине вполне реально наладить выпуск собственных электромобилей.
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