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В Украине уже скоро может произойти бум в сфере электромобилей

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Старый Сегодня, 12:14
#1
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награды Волшебный горшочек 
В Украине уже скоро может произойти бум в сфере электромобилей

В Украине собираются повысить инвестпривлекательность в сфере электрокаров, введя субсидии на покупку электромобилей, а также инициировав их собственное производство.

В рамках проведения круглого стола, посвященного перспективам развития электротранспорта в Украине, глава Мининфраструктуры Владимир Омелян рассказал о предстоящих инициативах по стимулированию обращения электромобилей в Украине.

К 2020 году в общем объеме продаж Мининфраструктуры намерено повысить долю электромобилей до 15%.
Для этого предлагается убрать НДС и акцизный сбор на электромобили, а также отменить сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации экологически чистых автомобилей.


Всё это, по расчетам Мининфраструктуры, должно уменьшить стоимость электрокаров в Украине на 21,6%. Кроме этого, при покупке авто с нулевыми выбросами планируются производить дополнительную доплату, другими словами украинцы смогут компенсировать часть затрат на приобретение электромобиля. Однако, о суммах компенсаций и о сроках пока не сообщается.

В 2017 году Владимир Омелян прогнозирует приход трех мировых знаковых автопроизводителей. Общий же список потенциальных инвесторов в сфере электромобилей такой: Toyota, Nissan, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, Honda, Hyundai, Suzuki, GM и Fiat. Ко всему прочему, в Мининфраструктуры заявили, что в Украине вполне реально наладить выпуск собственных электромобилей.

Источник.
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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 12:31
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 704
Благодарностей: 162
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Re: В Украине уже скоро может произойти бум в сфере электромобилей
Это прекрасно и за Украинцев можно будет порадоваться, но пока что это только слова.
grebnev вне форума  
Старый Сегодня, 13:05
#3
Любитель
 
Имя: Кирилл
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Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,195
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Re: В Украине уже скоро может произойти бум в сфере электромобилей
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
В Украине собираются повысить инвестпривлекательность в сфере электрокаров, введя субсидии на покупку электромобилей, а также инициировав их собственное производство.
Это положительная новость, на мой взгляд. Уже вроде как и производство задумали на Западной Украине по производству электромобилей.
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Kirill Tereshchenko на форуме  
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инвестиции
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