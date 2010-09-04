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Стоит ли сегодня инвестировать в золото?

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Старый Сегодня, 12:10
#1
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Стоит ли сегодня инвестировать в золото?

Инвестиции в драгоценные металлы всегодня считались долгосрочными вложениями. Вероятнее всего за короткое время (месяц или полгода) они не окупятся. Эксперты советуют инвестировать в золото с горизонтом минимум 5 лет.

Золотые слитки

Начальник сектора продаж казначейских продуктов ОTP банка Александр Воробей утверждает: "Если купить несколько слитков, вы их не потеряете, как депозитные вклады. Потому что будете хранить в банковской ячейке или домашнем сейфе. Но и заработать вряд ли удастся. Депозит принесет больше дохода. Инвестиции в драгоценные металлы работают больше на сохранение, чем на приумножения сбережений".

Золото в слитках можно купить в немногих банках. Через небольшую популярность таких инвестиций банки не спешат оформлять лицензии на работу с драгоценными металлами.

"Однако время от времени спрос появляется. Как и на покупку валюты на золото действуют ограничения. Можно купить безналичное золото до 100 грамм в неделю в одной банковском учреждении. Если речь идет о слитках, то в одном банке нельзя купить золота более, как на 12 тысяч гривен. Через кассу продадут только 10-граммовый слиток. Нет смысла инвестировать в слитки на один или пять граммов. Такие покупают на подарок"

Средняя цена 1 г золота держится на уровне 1 тыс. грн в покупке и 1,2 тыс. грн в продаже. Большая разница между покупкой и продажей, так называемый спрэд - это еще одна особенность инвестиций в драгоценные металлы.

Эксперт из инвесткомпании Concorde Capital Юрий Товстенко заявляет, что спрос на такие продукты среди населения невелик, поэтому разница между продажей и покупкой - 10-15%.

Депозиты в золоте

Некоторые банки берут золото на депозиты. Процентные ставки в них меньше, чем по валютным вкладам. Не более 3% годовых. Открывают такой депозит минимум на год-два. В золото не стоит инвестировать все средства. Оптимально - треть сбережений.

Инвестиционные монеты

Выпускает Нацбанк с 2011 года. Есть золотые монеты номиналом 2, 5, 10 и 20 грн. Единственная серебряная имеет номинал 1 грн.

Заместитель председателя Нацбанка Украины Олег Чурий отметил: "Сейчас продаем инвестиционные монеты через аукционы. Они пользуются бешеным спросом. Монета, если ее пересчитать в золото, стоит 60 тысяч гривен. Такие продавали с молотка в среднем по 160 тысяч. Особенно престижным считается иметь монету с первым номером".

Будет ли дорожать золото в мире


"Бывают периоды, когда цены на золото растут. Тогда возрождаются мифы, что золото всегда в цене, всегда дорожает и только оно настоящая ценность, - утверждает старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб.

Золото считают активом, который страхует от инфляции доллара. Однако в ближайшее время это американской валюте не угрожает, отмечает аналитик.

Кризис 2008 года оказалась дефляционным. С тех пор в США не могут поднять инфляцию хотя бы до 2%. Ожидается, что доллар и дальше будет укрепляться. Это, скорее, приведет к дальнейшему падению цен на золото. Возможно снижение до 1050 долл. за тройскую унцию.

Исторического максимума цены на золото достигли в январе 1980 года.

Тогда грамм стоил 800 долларов. В пересчете на нынешние деньги это 2100. Номинальный исторический максимум золото установило также в сентябре 2011 года. Тогда цены превысили отметку 1900 долларов. Но с учетом инфляции - это меньше 800 долларов в 1980 году.


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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 12:55
#2
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Имя: Кирилл
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Re: Стоит ли сегодня инвестировать в золото?
Хмм. В целом же, я думаю, вполне оправдано и выгодно будет, если купить большое количество, тогда в долгосрочном варианте это будет стоить дороже.
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золото, инвестиции
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