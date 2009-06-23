jansen Специалист

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ЗИЛ породил КАМАЗ, а сам погиб





На заводе ЗИЛ, оказывается, что- то еще выпускали до недавнего времени!



На заводе ЗИЛ в Москве собрали последний грузовик в истории — им стал капотный ЗИЛ-43276Т. Машину изготовили еще в середине сентября, когда ЗИЛ праздновал 100-летие со дня своего основания, но объявлено об этом только сейчас. Автомобиль собрали в Прессово-сварочном корпусе — одном из немногих подразделений завода, продолжающих работу по сей день.



Как ни странно, последний грузовой ЗИЛ не стали отправлять в музей, а продали как обычную машину — покупателем выступил трамвайный парк г. Казань. Никакой мемориальной таблички на выпущенной машине тоже нет. ЗИЛ-43276Т оснащен дизельным двигателем ММЗ Д-245.9Т экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.



ЗИЛ являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием — он был основан еще до революции, в 1916 году. Сейчас на бывших площадях завода строится новый район Москвы с жилыми и офисными зданиями.



При этом производство легковых автомобилей представительского класса на предприятии стараниями фирмы «Механосборочный цех N6 АМОЗИЛ» продолжается до сих пор.



ЗЫ Я вспоминаю начало 70-х годов прошлого столетия, когда мой отец (он работал водителем) летал самолетом с Кировограда (Украина) в Москву, чтобы получить новенький ЗИЛ самосвал. Их тогда выпускали еще с полукруглыми кузовами. А назад, с Москвы) он приехал своим ходом на новой машине. Я тогда радовался, не вылезал с кабины, даже один раз хотел остаться там ночевать... Ну пацаны все такие.. любят технику. Эх, ностальгия...



Но самое интересное то, что прямо в Москве, не где-нибудь на задворках РФ, у всех на глазах погибал флагман российского автомобилестроения и всем было похер. А что тогда делается за пределами Москвы и Питера, тогда как сами россияне говорят, что Россия — это Питер и Москва, а остальное то ... ну сами понимаете.



Нука, упоротые путинские упыри, налетай, чо скажете? Или, как всегда: а что там у х o хлoв?



Это тута. На заводе ЗИЛ в Москве собрали последний грузовик. Движок от трактора МТЗ 80. Их на зиловские Бычки ставили. А завод…родил КАМАЗ,а сам погиб.На заводе ЗИЛ, оказывается, что- то еще выпускали до недавнего времени!На заводе ЗИЛ в Москве собрали последний грузовик в истории — им стал капотный ЗИЛ-43276Т. Машину изготовили еще в середине сентября, когда ЗИЛ праздновал 100-летие со дня своего основания, но объявлено об этом только сейчас. Автомобиль собрали в Прессово-сварочном корпусе — одном из немногих подразделений завода, продолжающих работу по сей день.Как ни странно, последний грузовой ЗИЛ не стали отправлять в музей, а продали как обычную машину — покупателем выступил трамвайный парк г. Казань. Никакой мемориальной таблички на выпущенной машине тоже нет. ЗИЛ-43276Т оснащен дизельным двигателем ММЗ Д-245.9Т экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.ЗИЛ являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием — он был основан еще до революции, в 1916 году. Сейчас на бывших площадях завода строится новый район Москвы с жилыми и офисными зданиями.При этом производство легковых автомобилей представительского класса на предприятии стараниями фирмы «Механосборочный цех N6 АМОЗИЛ» продолжается до сих пор.Я вспоминаю начало 70-х годов прошлого столетия, когда мой отец (он работал водителем) летал самолетом с Кировограда (Украина) в Москву, чтобы получить новенький ЗИЛ самосвал. Их тогда выпускали еще с полукруглыми кузовами. А назад, с Москвы) он приехал своим ходом на новой машине. Я тогда радовался, не вылезал с кабины, даже один раз хотел остаться там ночевать... Ну пацаны все такие.. любят технику. Эх, ностальгия...Но самое интересное то, что прямо в Москве, не где-нибудь на задворках РФ, у всех на глазах погибал флагман российского автомобилестроения и всем было похер. А что тогда делается за пределами Москвы и Питера, тогда как сами россияне говорят, что Россия — это Питер и Москва, а остальное то ... ну сами понимаете.Нука, упоротые путинские упыри, налетай, чо скажете? Или, как всегда: а что там у х o хлoв?

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