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Samsung представляет новые беспроводные колонки и карманный принтер в форме книжки

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Samsung представляет новые беспроводные колонки и карманный принтер в форме книжки

На выставке Consumer Electronics Show 2017 компания Samsung представила не только новые телевизоры и ноутбуки, но и несколько других девайсов, в том числе беспроводную колонку Level Box Slim и портативный принтер Image Stamp. Несмотря на огромное количество представленных на рынке беспроводных колонок, Samsung надеется, что защита от воды по стандарту IPX7 в Level Box Slim заинтересует пользователей, желающих устраивать вечеринки на пляже, у бассейна или просто на природе.



При габаритах 148,4х79х25,1 мм колонка Samsung Level Box Slim сопоставима по размерам с обычным смартфоном. Её мощность составляет 8 Вт. Особо стоит выделить время автономной работы. По заверениям производителя, аккумулятора ёмкостью 2 600 мАч хватает на 30 часов воспроизведения музыки. В случае необходимости Level Box Slim можно также использовать в качестве внешнего аккумулятора, чтобы зарядить смартфон или другое мобильное устройство.


Куда более интересно выглядит портативный принтер Image Stamp, выполненный в форме книги. С его помощью можно быстро распечатать снятые на смартфон фотографии, отправив их на принтер по Wi-Fi или с помощью NFC. Особенностью Image Stamp от большинства других мобильных принтеров является то, что он печатает фотографии с соотношением 16:9. При желании на снимок можно добавить QR-код с информацией о месте и времени, где он был сделан.


Стоимость и дата начала продаж новинок пока не объявлены.

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новости, технологии
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