Link - облачное хранилище в кармане

Сервисы облачного хранения данных безусловно имеют множество преимуществ, но проблема заключается в том, что вы никак не контролируете сохранность данных. Любой сбой на сервере или атака хакеров могут привести к потере или обнародованию личной информации. Совместить удобство облачных хранилищ и решить проблему с безопасностью взялась компания Fasetto, представившая на выставке CES 2017 "живую" систему хранения данных под названием Link. Девайс можно всегда носить с собой, а для подключения к нему не требуются кабели.
Внутри Link установлены твердотельный накопитель (в корпусе BGA) от Samsung объёмом 2 ТБ и восьмиядерный процессор Exynos 7420. Габариты устройства составляют 50,8 х 50,8 х 25,4 мм при весе всего 85 граммов. При этом корпус надёжно защищён от внешних повреждений, экстремальных температур и атмосферных изменений. Он даже способен пережить стирку в стиральной машине.
Получить доступ к данным внутри Link можно с любого девайса и платформы по выделенному каналу Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth или с помощью кабеля через USB Type-C. С помощью специального программного обеспечения владелец может настроить права доступа и шифрование для защиты данных.
Версия Link на 2 ТБ стоит $1 150, но покупателям будет доступна модель с 256 ГБ за $349. За встроенный LTE-модуль придётся доплатить ещё $150.
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