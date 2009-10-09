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Принятие Биткойна во многом зависит от криптовалютного образования

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Старый Сегодня, 11:58
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Принятие Биткойна во многом зависит от криптовалютного образования

В современную эпоху передовых технологий, которая видела создание и развитие нескольких криптовалют, к последним был отмечен огромный интерес со стороны разных стран, правительств и сообществ.

Большинство пользователей уже оценили их характеристики и используют гибкость и ликвидность криптовалюты. Несколько других характеристик, таких как конфиденциальность, удобство передачи и потенциал для увеличения стоимости также поспособствовали принятию крипты.

Существуют многочисленные инвестиционные программы, которые в настоящее время поддерживают криптовалюты, включая Биткойн – самую популярную из них. Тем не менее, нельзя сказать, чтобы верные знание об этих криптовалютах, были распространены даже среди их пользователей.

«Биткойн – это просто ещё один вид валюты» – говорит криптовалютный энтузиаст Хэтти Хэмбадун Оркума.

Дефицит криптовалютного образования

Было бы уместным предположить, что криптовалютного образования недостаточно. Оркума указывает на уязвимость темы, особенно, в нигерийском обществе, где становится всё сложней провести черту между Биткойном и МММ. Она считает, что необходимо просвещать закрепощённую публику относительно истинной сущности Биткойна и остальных криптовалют.

Она говорит:

«Люди должны понимать, что Биткойн является криптовалютой, которую может использовать кто угодно и где угодно, включая схемы Понци. Я боюсь, что падение огромной схемы Понци, может повлиять на то, как люди смотрят на Биткойн, особенно, нигерийцы. Большинство их них считает Биткойн и МММ одним и тем же».

Один из лучших нигерийских криптографических энтузиастов и инвесторов Александр Роланд, говорит, что инновации в криптовалютном образовании являются для него наиболее важным аспектом.

Тем не менее, Александр отмечает, что в рамках сообщества не хватает правильно организованного образования.

Он говорит:

«Образование является самым важным аспектом во всём криптопространстве, после инноваций для самой криптовалюты»

Принятие во многом зависит от надлежащего образования

Боб Вуд из Nexxus Partners утверждает, что большинство людей не начнут использовать криптовалюту, пока они не поймут, что это такое и как они могут извлечь из этого выгоду. Несмотря на то, что понятие криптовалюты стало популярно, особенно, на различных этапах, достигнутых в 2016 году, Вуд отмечает, что много потенциальных игроков все еще остается за пределами сообщества из-за недостаточного образования.

Он объясняет, что, как и все новые технологии, криптовалюта проходит процесс созревания, чтобы стать проще, безопаснее и выгоднее в использовании.

Вуд говорит:

«Возраст криптовалюты – менее восьми лет, и сейчас она на том же месте, где были персональные компьютеры с зелеными экранами и флоппи-дисками в начале 1980-х. Потенциал криптовалюты неограничен».

Популярные, в криптографической индустрии, практикумы и семинары организуются отдельными продавцами и создателями конкретных блокчейнов, стартапов и токенов. Очень немногие колледжи, такие как университет Nexxus Боба Вуда создали то, что он называет, понятным криптовалютным курсом, охватывающий историю и эволюцию денег в течение многих столетий.

В самом деле, как говорит Майк Мэлони, во вступительном заявлении всех его курсов:

«Лучшими инвестициями, которые может сделать любой человек в собственной жизни, является образование».

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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 13:10
#2
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Сообщений: 110
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Re: Принятие Биткойна во многом зависит от криптовалютного образования
Согласна на сто процентов, все ещё так мало людей знает о том, что есть альтернатива обычным и привычным всем валютам, да тех, кто даже слова такого "биткоин" никогда не слышал.
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Метки
биткоин, новости
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