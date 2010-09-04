Биткойн: Как не утонуть в бонусах кредитных карт?

В 2008 знаменитое описание Биткойн-концепции Сатоши Накамото начал со слов: «Торговля в интернете практически полностью возлагается на финансовые учреждения, которые, по сути, являются доверенной третьей стороной в обработке электронных платежей». Чтобы как-то разрешить эту проблему, он создал Биткойн – новую форму децентрализованных средств. Но, как заметил Мелтем Демирос, кажется, принятие Биткойна обществом уже достигло своего апогея. Ведь даже спустя восемь лет после публикации описания концепции Биткойна все еще не так много людей использует его в качестве денежного средства. Но есть верный способ, как достичь того, чтобы больше людей пользовалось биткойнами для оплаты товаров и услуг через интернет.
Торговля в интернете основывается на ценовом стандарте, установленным эмитентами карт Visa/MasterCard. И хотя некоторые онлайн-магазины (Dell, Expedia, Microsoft) принимают оплату биткойнами, они по-прежнему устанавливают цены в долларах. Поскольку доминирование этого ценового стандарта препятствует развитию инновационных денег, в числе которых биткойн, эту систему нужно взломать.
Стандарт Visa/MasterCard
Эмитенты кредитных карт не являются простыми посредниками. Наряду со своими основными предложениями по платежам, они предлагают широкий ассортимент товаров и услуг, который включает, но не ограничивается следующим: 1) вознаграждение в виде балов, воздушных миль или возврата средств; 2) прокат автомобилей и страхование во время путешествий; 3) продление гарантийного срока; 4) страховка оплаченных товаров от потери / повреждения; 5) ценовая защита (т.е. если цена товара снижается после его приобретения, эмитент карты возвращает разницу).
Эмитенты карт не дают все эти бонусы бесплатно. Некоторые из этих расходов покрываются за счет стоимости годового обслуживания и процентов по не выплаченным кредитам. Однако для пользователей самой большой статьей расходов по праву можно считать комиссию за транзакции. Транзакционная комиссия — это определенный сбор, который торговцы должны выплатить эмитенту карты всякий раз, когда используется карта. Чем лучше бонусы — тем больше комиссия за транзакции. Например, в Канаде для пользователей карт MasterCard World Elite комиссия за интернет-транзакции составляет 2,49%. С обычных карт взимается всего 1,61%.
Расходы, связанные с выплатой комиссии за транзакции, розничные торговцы покрывают за счет пользователей. Как они это делают? Да просто включают комиссию в стоимость товара. В мире без кредитных карт компания Dell продавала бы ноутбуки по $1000. Но в экономике, где повсеместно используются банковские карты, компания Dell вынуждена выплачивать в среднем 2% комиссии, или 20$ за ноутбук, снижая доход от продажи ноутбука до $980 за единицу товара.
Чтобы возместить эти расходы и получить доход в размере $1000 за ноутбук, как было изначально запланировано, компания Dell повышает стоимость ноутбука до $1020.40. Из этой суммы 2%, или $20.40, будут выплачены эмитенту карты, чтобы он, в свою очередь, мог покрыть расходы, связанные с бонусами, страховкой, продлением гарантийного срока и т. д. Разумеется, компания Dell не говорит открыто о том, что комиссию, по сути, выплачивают пользователи. Dell просто негласно включила ее в сумму на ценнике. В интернет-магазинах розничная цена на все товары завышена на 2% в среднем. Именно так выглядит процесс торговли по стандарту Visa/MasterCard.
Биткойн недооценивают
Стандарт Visa/MasterCard препятствует использованию биткойна. Представьте, что какая-нибудь Алиса, которая является биткойн-пользователем, хочет купить ноутбук. Заплатив $1020.40, она не остаётся в выигрыше. Она получает ноутбук, который стоит $1000, но не получает свои $20.40 в виде возврата этой суммы или бонусов, страховки, ценовой защиты, т.е. всего того, что, по сути, уже включено в сумму на ценнике. Вероятно, Dell оставит себе лишние $20.40, поскольку в этом случае не нужно платить комиссию за транзакции.
Поскольку торговцы, как компания Dell, недооценивают биткойн, пользователям, как Алисе, выгоднее оплачивать товары картой. Чем больше вознаграждений предложат эмитенты карты, тем проще будет заблокировать биткойн. И это проблема не только биткойна или других криптовалют. Стандарт Visa/MasterCard имеет все шансы подавить любые другие зарождающиеся средства обмена, такие как мобильные деньги.
Код не может взломать стандарт
Если каким-то образом удалось бы изменить Биткойн, чтобы была возможность выплачивать вознаграждения, возвращать средства и оплачивать автостраховку, тогда бы он смог составить конкуренцию кредитным картам. Но это маловероятно. Вместо этого куда проще розничным торговцам снизить стоимость товара при оплате биткойнами. Если в онлайн-магазине стоимость ноутбука Dell составляет $1020.40, то для биткойн-пользователей она должна быть $1000, поскольку они не должны платить за бонусы и вознаграждения, которыми не воспользуются. Это позволило бы биткойну конкурировать с банковскими картами на равных условиях.
Как убедить торговцев снизить цену в биткойнах? Ведь это не та проблема, которая может быть исправлена путем внесения изменений в исходный код. Пусть даже будет работать группа экспертов. Проблема находится на более высоком уровне: биткойн не был должным образом интегрирован в реальный мир, и в интернет-магазины в частности.
У наличных денег точно такая же проблема. Растущая популярность кредитных карт привела к появлению стандарта Visa/MasterCard в физических торговых точках. Казалось бы, что в условиях рыночной экономики торговцы старались бы снизить цены при оплате наличными. Но обычно это редкая практика, поскольку по их мнению это бы вызвало замешательство, недоверие и задержки на кассах. Как вариант, многие торговцы считают, что такие скидки нарушали бы правила Visa/MasterCard (хотя это не так).
Но есть одна большая разница между биткойнами и наличными средствами. У наличных денег нет сообщества пользователей, которое бы активно поддерживало изменения стандарта Visa/MasterCard. Центральные банки, которые выпускают банкноты, не волнует, что товар не стоит дешевле, если его оплачивают наличными, поскольку для них в этом нет никакой выгоды. А тем, кто предпочитает расплачиваться наличными, а часто это небогатые люди или преступники, не хватает средств для организации подобного процесса. Объединив усилия против наличных денег, эмитентам карт удалось создать условия для предотвращения использования наличных, проделав вместе с тем манипуляции для личной выгоды (например, комиссия за транзакции).
В отличие от наличных, Биткойн имеет активное сообщество физических и юридических лиц, которые очень заинтересованы в успешном развитии сети. Чтобы взломать стандарт, этому сообществу первым делом нужно начать агитацию за снижение цен в биткойнах. В настоящий момент провайдеры биткойн-платежей Coinbase и Bitpay предлагают торговцам технологию для установления биткойн-скидок. Но компании Dell, Expedia и Microsoft все еще не рассматривают их предложение, продолжая пользоваться долларовым стандартом Visa/MasterCard. Вот с этой точки активисты и должны начинать. Если большую тройку удастся убедить в необходимости этих изменений — этого будет достаточно, чтобы широко распространить практику 0,5-2% биткойн-скидок. Если Биткойн-сообществу удастся пошатнуть позиции стандарта Visa/MasterCard — это создаст подходящую среду для интеграции не только Биткойна, но и для всех последующих форм цифровых денег, какими бы они ни были.
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