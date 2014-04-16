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Дразнить Китай.

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Старый Сегодня, 08:51
#1
Любитель
 
Имя: Иван
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Дразнить Китай.
Нажмите на изображение для увеличения Название: Праздник.jpg Просмотров: 10 Размер: 46.8 Кб ID: 176196

Тема с Тайванем, вновь была использована во внешней политике США, на этот раз непризнанное Китаем государство посетил Тед Круз.

Сам гость отметил, что взял устойчивый курс на развитие двухсторонних экономических отношений островного государства и штата Техас, сенатором которого он является.

Китай болезненно отреагировал на сей вояж, написав письмо Крузу, о нежелательности таких встреч, впрочем сенатор указал, что Китаю право вето не давали, короче послал их.

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realnotstory специально для mmgp.ru
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Метки
китай, сша
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