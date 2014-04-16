Дразнить Китай.

Тема с Тайванем, вновь была использована во внешней политике США, на этот раз непризнанное Китаем государство посетил Тед Круз.
Сам гость отметил, что взял устойчивый курс на развитие двухсторонних экономических отношений островного государства и штата Техас, сенатором которого он является.
Китай болезненно отреагировал на сей вояж, написав письмо Крузу, о нежелательности таких встреч, впрочем сенатор указал, что Китаю право вето не давали, короче послал их.
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realnotstory специально для mmgp.ru