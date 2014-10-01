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Куда инвестировать 100$? (не хайпы)

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Старый Сегодня, 06:47
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Куда инвестировать 100$? (не хайпы)
Здравствуйте дорогие друзья!
Хотел бы услышать мнение всех куда инвестировать 100$
Сразу прошу не предлагать хайпы, пирамиды и так далее.
Так же попрошу Вас указывать адрес сайта (можно рефку)
Заранее всем большое спасибо!
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