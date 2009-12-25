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Курс доллара рухнул ниже 60 рублей

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Старый Сегодня, 05:37
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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награды Волшебный горшочек 
Курс доллара рухнул ниже 60 рублей

Курс доллара рухнул ниже отметки 60 руб. впервые с конца июля 2015 г.

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара с расчетами на завтра опустился до 59,66 к 14:37 по мск. В то же время курс европейской валюты снизился до 62,64 руб.

Укрепление рубля спровоцировано ростом цен на нефть. Котировки "черного золота" растут после появления информации о том, что страны-производители нефти переходят к сокращению добычи.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал до $56,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла до $53,53 за баррель

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/79612
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Метки
биржа, доллар, курс, нефть, рубль
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