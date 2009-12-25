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Десять предсказаний на 2017 год от лидеров биткоин- и блокчейн-индустрии



Ранее ForkLog уже познакомил читателей с прогнозами и предсказаниями российских и украинских представителей сообщества, теперь о том, каким этом год окажется для биткоина, других криптовалют и развития блокчейн-технологии, пришла очередь рассказать мировым лидерам индустрии.



Ниже представлены десять наиболее интересных мнений, высказанных ряду зарубежных изданий, включая Bitcoin Magazine и Bitcoinist.



Десять предсказаний на 2017 год от лидеров биткоин- и блокчейн-индустрии Роджер Вер, биткоин-инвестор:







Эрик Ломброзо, разработчик Bitcoin Core, CEO Ciphrex:







Стивен Пэйр, основатель и CEO BitPay:



Я думаю, мы станем свидетелями того, как возвращается внимание к блокчейну биткоина. Появится несколько новых приложений, которые смогут делать на удивление простые, но очень сильные вещи. Люди начнут смотреть на биткоин в совершенно ином свете.



Тон Вейс, CEO LibertyLifeTrail:







Аарон Вуасин, CEO Breadwallet:







Энтони ди Иорио, основатель и CEO Decentral и Jaxx:







В частности, я наблюдаю за двумя проектами: аргентинским Rootstock и китайским Qtum. Также я очень оптимистично смотрю на Zcash, Monero и Dash



Манфред Каррер, основатель и разработчик Bitsquare:

Я ожидаю трех вещей. Во-первых, это регулирование бирж. Во-вторых, усиление войны с наличностью, золотом и криптовалютами. И, в-третьих, сфокусированные на конфиденциальности технологии вроде Monero и Zcash станут по-настоящему важными.



Сюзанна Тарковски-Темплхоф, основатель BitNation:







Макс Кордек, CEO Lisk







Алекс Тэпскотт, предприниматель, соавтор книги “Blockchain Revolution”







Источник 2017 вполне может стать лучшим для биткоина. Мы уже увидели рекордную капитализацию, и я думаю, не за горами и новый ценовой рекорд. Нет ничего более мощного, чем идеи людей, чье время пришло, и разделение денег и государства происходит на наших глазах. А если вспомнить недавнее назначение бывшего CEO банка Barclays в правление Blockchain.info, мы также можем увидеть, как традиционные банки будут больше вовлечены в биткоин.В 2017 году мы увидим еще больше модульной организации кода и сетевой архитектуры. Также мы увидим огромный прорыв заточенных на конфиденциальность криптовалют и практическую демонстрацию не требующих доверия офчейн-протоколов (или предполагающих минимальный уровень доверия), которые обеспечат экономически выгодные и мгновенные микротранзакции.Я думаю, мы станем свидетелями того, как возвращается внимание к блокчейну биткоина. Появится несколько новых приложений, которые смогут делать на удивление простые, но очень сильные вещи. Люди начнут смотреть на биткоин в совершенно ином свете.Думаю, для биткоина начало 2017 года будет очень сильным. Многое будет зависеть от активации SegWit, но после всех спекуляций консенсус относительно SegWit будет найден, и к концу лета это подтолкнет цену $2000. Это будет сродни тому, как цена поднялась за три месяца до халвинга и вернулась на тот же уровень через три месяца после его проведения. Затем, где-то в августе, я ожидаю коррекцию, так что к концу года мы будем где-то в промежутке между $1500 – $1750.В 2017 году биткоин будет признан в качестве легитимного «некоррелированного актива» многими финансовыми управляющими и советниками. Дальновидный советник, конечно же, будет рекомендовать диверсифицированный портфель активов, однако и это не поможет, если все эти активы начнут одновременно двигаться в одном направлении. Для настоящей диверсификации необходимо иметь активы, которые будут расти в тот момент, когда другие активы будут падать. Биткоин – идеальный образец актива, который растет во времена страха и экономического хаоса. Думаю, многие управляющие начнут рассматривать целесообразность его добавления в свои портфели.Я предсказываю появление новых проектов, направленных на улучшение и совершенствование инфраструктуры биткоина и Ethereum.В частности, я наблюдаю за двумя проектами: аргентинским Rootstock и китайским Qtum. Также я очень оптимистично смотрю на Zcash, Monero и DashЯ ожидаю трех вещей. Во-первых, это регулирование бирж. Во-вторых, усиление войны с наличностью, золотом и криптовалютами. И, в-третьих, сфокусированные на конфиденциальности технологии вроде Monero и Zcash станут по-настоящему важными.Меня больше всего вдохновляет применение смарт-контрактов в области урегулирования диспутов, так как дают возможность децентрализовать наиболее важные части общества: управление, закон и безопасность. Результаты исследования Pew Research Centre показали, что всего 3% американцев считают, что могут полностью доверять представителям государственной власти, и такие технологии оказываются очень своевременными. Уже появилось несколько инициатив, включая DAMN, Децентрализованный суд, Crowdjury и, конечно же, разработанная BitNation платформа Pangea.Я думаю, венчурные фонды осознают ценность криптовалют и так называемых App Coins и начнут осуществлять крупные инвестиции в эту область индустрии. Кроме того, проекты вроде Lisk и Ethereum будут готовы дать разработчикам возможность полностью погрузиться в разработку блокчейнов, и это станет трендом, вроде того, как трендом и огромной индустрией стала разработка iOS. Лидеры проектов придут к пониманию, что создание элегантного пользовательского опыта станет необходимостью для массового принятияВо-первых, один из крупных центробанков проведет практическое тестирование цифровой фиатной валюты. Она будет работать прекрасно, и это приведет к более широкому принятию технологии. Кроме того, большие банки начнут переводить значительную часть внебиржевых транзакций в расчеты в реальном времени в приватных блокчейнах. Наиболее вероятные лидеры в этом направлении — JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays и Santander. Одновременно с этим большие и мелкие компании каждой индустрии начнут разрабатывать блокчейн-стратегии, нанимать IT-специалистов и запускать пилотные проекты. Я говорю о страховых компаниях, области здравоохранения, музыкальных лейблах, оборонных контрактах. И, наконец, цена биткоина дойдет до $2000! Первая неделя 2017 года уже успела принести драму в биткоин-индустрию, запомнившись стремительным взлетом и драматичным падением цены первой криптовалюты. Однако впереди еще 51 неделя, каждая из которых будет готова преподнести собственный сюрприз.Ранее ForkLog уже познакомил читателей с прогнозами и предсказаниями российских и украинских представителей сообщества, теперь о том, каким этом год окажется для биткоина, других криптовалют и развития блокчейн-технологии, пришла очередь рассказать мировым лидерам индустрии.Ниже представлены десять наиболее интересных мнений, высказанных ряду зарубежных изданий, включая Bitcoin Magazine и Bitcoinist.

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