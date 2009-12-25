Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,560 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Десять предсказаний на 2017 год от лидеров биткоин- и блокчейн-индустрии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:47
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,264
Благодарностей: 8,526
КП: 0.174

награды Волшебный горшочек 
Десять предсказаний на 2017 год от лидеров биткоин- и блокчейн-индустрии
Первая неделя 2017 года уже успела принести драму в биткоин-индустрию, запомнившись стремительным взлетом и драматичным падением цены первой криптовалюты. Однако впереди еще 51 неделя, каждая из которых будет готова преподнести собственный сюрприз.

Ранее ForkLog уже познакомил читателей с прогнозами и предсказаниями российских и украинских представителей сообщества, теперь о том, каким этом год окажется для биткоина, других криптовалют и развития блокчейн-технологии, пришла очередь рассказать мировым лидерам индустрии.

Ниже представлены десять наиболее интересных мнений, высказанных ряду зарубежных изданий, включая Bitcoin Magazine и Bitcoinist.

Десять предсказаний на 2017 год от лидеров биткоин- и блокчейн-индустрии
Роджер Вер, биткоин-инвестор:

2017 вполне может стать лучшим для биткоина. Мы уже увидели рекордную капитализацию, и я думаю, не за горами и новый ценовой рекорд. Нет ничего более мощного, чем идеи людей, чье время пришло, и разделение денег и государства происходит на наших глазах. А если вспомнить недавнее назначение бывшего CEO банка Barclays в правление Blockchain.info, мы также можем увидеть, как традиционные банки будут больше вовлечены в биткоин.

Эрик Ломброзо, разработчик Bitcoin Core, CEO Ciphrex:

В 2017 году мы увидим еще больше модульной организации кода и сетевой архитектуры. Также мы увидим огромный прорыв заточенных на конфиденциальность криптовалют и практическую демонстрацию не требующих доверия офчейн-протоколов (или предполагающих минимальный уровень доверия), которые обеспечат экономически выгодные и мгновенные микротранзакции.

Стивен Пэйр, основатель и CEO BitPay:


Я думаю, мы станем свидетелями того, как возвращается внимание к блокчейну биткоина. Появится несколько новых приложений, которые смогут делать на удивление простые, но очень сильные вещи. Люди начнут смотреть на биткоин в совершенно ином свете.

Тон Вейс, CEO LibertyLifeTrail:

Думаю, для биткоина начало 2017 года будет очень сильным. Многое будет зависеть от активации SegWit, но после всех спекуляций консенсус относительно SegWit будет найден, и к концу лета это подтолкнет цену $2000. Это будет сродни тому, как цена поднялась за три месяца до халвинга и вернулась на тот же уровень через три месяца после его проведения. Затем, где-то в августе, я ожидаю коррекцию, так что к концу года мы будем где-то в промежутке между $1500 – $1750.

Аарон Вуасин, CEO Breadwallet:

В 2017 году биткоин будет признан в качестве легитимного «некоррелированного актива» многими финансовыми управляющими и советниками. Дальновидный советник, конечно же, будет рекомендовать диверсифицированный портфель активов, однако и это не поможет, если все эти активы начнут одновременно двигаться в одном направлении. Для настоящей диверсификации необходимо иметь активы, которые будут расти в тот момент, когда другие активы будут падать. Биткоин – идеальный образец актива, который растет во времена страха и экономического хаоса. Думаю, многие управляющие начнут рассматривать целесообразность его добавления в свои портфели.

Энтони ди Иорио, основатель и CEO Decentral и Jaxx:

Я предсказываю появление новых проектов, направленных на улучшение и совершенствование инфраструктуры биткоина и Ethereum.

В частности, я наблюдаю за двумя проектами: аргентинским Rootstock и китайским Qtum. Также я очень оптимистично смотрю на Zcash, Monero и Dash

Манфред Каррер, основатель и разработчик Bitsquare:

Я ожидаю трех вещей. Во-первых, это регулирование бирж. Во-вторых, усиление войны с наличностью, золотом и криптовалютами. И, в-третьих, сфокусированные на конфиденциальности технологии вроде Monero и Zcash станут по-настоящему важными.

Сюзанна Тарковски-Темплхоф, основатель BitNation:

Меня больше всего вдохновляет применение смарт-контрактов в области урегулирования диспутов, так как дают возможность децентрализовать наиболее важные части общества: управление, закон и безопасность. Результаты исследования Pew Research Centre показали, что всего 3% американцев считают, что могут полностью доверять представителям государственной власти, и такие технологии оказываются очень своевременными. Уже появилось несколько инициатив, включая DAMN, Децентрализованный суд, Crowdjury и, конечно же, разработанная BitNation платформа Pangea.

Макс Кордек, CEO Lisk

Я думаю, венчурные фонды осознают ценность криптовалют и так называемых App Coins и начнут осуществлять крупные инвестиции в эту область индустрии. Кроме того, проекты вроде Lisk и Ethereum будут готовы дать разработчикам возможность полностью погрузиться в разработку блокчейнов, и это станет трендом, вроде того, как трендом и огромной индустрией стала разработка iOS. Лидеры проектов придут к пониманию, что создание элегантного пользовательского опыта станет необходимостью для массового принятия

Алекс Тэпскотт, предприниматель, соавтор книги “Blockchain Revolution”

Во-первых, один из крупных центробанков проведет практическое тестирование цифровой фиатной валюты. Она будет работать прекрасно, и это приведет к более широкому принятию технологии. Кроме того, большие банки начнут переводить значительную часть внебиржевых транзакций в расчеты в реальном времени в приватных блокчейнах. Наиболее вероятные лидеры в этом направлении — JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays и Santander. Одновременно с этим большие и мелкие компании каждой индустрии начнут разрабатывать блокчейн-стратегии, нанимать IT-специалистов и запускать пилотные проекты. Я говорю о страховых компаниях, области здравоохранения, музыкальных лейблах, оборонных контрактах. И, наконец, цена биткоина дойдет до $2000!

Источник
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
банки, биржа, биткоин, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин подорожал почти до... $810. Прогноз на 2017 год: 2000$ за 1 биткоин lannna Новости криптовалют 67 04.01.2017 21:09
Барри Силберт: десять предсказаний о биткоине и блокчейне на 2017 год bizneser Новости криптовалют 0 30.10.2016 15:48
Власти Сингапура привлекли лидеров блокчейн-индустрии в качестве консультантов Top Invest Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.08.2016 20:14
К 2035 году Россия планирует стать одним из лидеров блокчейн-индустрии Clic Новости в мире финансов и инвестиций 15 30.07.2016 01:44
Сможет ли биткоин заменить наличность через десять лет? Sunrize7 Новости криптовалют 0 04.03.2015 12:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар lannna
От Apple потребовали миллионы за «тормозящий» iPhone
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
E-cabotage - e-cabotage.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ~XG~
МАСТ-Банк приостановил прием новых частных вкладов
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар InvestRecord
Crypto Capital Invest - Cryptocapitalinvest.com
От InvestRecord в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Fx siq
fxautorobot.com - Сайт хитрых мошенников
От Fx siq в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Обучу анализировать прогнозы ( Начальный курс бесплатно)
От fcpoke в разделе «Системы и стратегии»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube