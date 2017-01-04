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Сегодня, 05:42
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Сегодня, 04:46
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#1
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Интересующийся
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.01.2017
Сообщений: 63
Поблагодарили: 1 раз
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КинофильмыОбсуждения
Поговорим о фильмах
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Сегодня, 04:52
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#2
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Интересующийся
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 321
Благодарностей: 29
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Re: КинофильмыОбсуждения
Цитата:
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Сообщение от Anton250
Поговорим о фильмах
Я предпочитаю фильмы ужасов) Например фильм" Один пропущенный звонок"Это один из тех фильмов, которые лучше смотреть ночью и желательно в одиночестве. Тогда будет страшно, а может даже и очень страшно
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Сегодня, 04:53
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#3
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Интересующийся
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.01.2017
Сообщений: 63
Поблагодарили: 1 раз
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Re: КинофильмыОбсуждения
Слышали о новом мультфильме "Зверопой"?. 2017 года выпуска, потрясающий мультфильм, только вот странно что не мировая премьера.Рекомендую к просмотру, мультфильм просто супер, и качество отличное.
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Сегодня, 04:56
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#4
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Интересующийся
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 321
Благодарностей: 29
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Re: КинофильмыОбсуждения
Цитата:
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Сообщение от Anton250
Слышали о новом мультфильме "Зверопой"?. 2017 года выпуска, потрясающий мультфильм, только вот странно что не мировая премьера.Рекомендую к просмотру, мультфильм просто супер, и качество отличное.
Спасибо,обязательно посмотрю.Очень нравится фильм "Окулус".Давно не попадался мне действительно качественный, пугающий ужастик, и вот, "Окулус" оказался именно таким. Это один из лучших фильмов ужасов, просмотренных мною за последнее время.
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Сегодня, 04:58
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#5
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Интересующийся
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.01.2017
Сообщений: 63
Поблагодарили: 1 раз
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Re: КинофильмыОбсуждения
Цитата:
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Сообщение от yulya79
Спасибо,обязательно посмотрю.Очень нравится фильм "Окулус".Давно не попадался мне действительно качественный, пугающий ужастик, и вот, "Окулус" оказался именно таким. Это один из лучших фильмов ужасов, просмотренных мною за последнее время.
Да фильмы ужасов тоже не плохой жанр, все мы боялись в детстве чего-то необъяснимого или того, что мы не могли понять и осознать. Но что же делать, когда детские страхи приобретают форму, врываются в обыденную жизнь и становятся всё сильнее? У кого попросить помощи? А что, если это всё касается ребенка, и в астрал его затащило злое существо? В этой ситуации оказалась семья, которая начинает бороться с необъяснимым, но хватит ли им терпения и сил для этого?.
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Сегодня, 05:42
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