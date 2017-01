pilot10 Топ Мастер

В США вышел в прокат новый документальный фильм о биткойне

6 января в кинотеатрах США начался показ документального фильма Banking on Bitcoin, посвященного истории создания биткойна и ключевым событиям последних лет, а также предлагающего взгляд в будущее криптотехнологий.



Снятый независимой кинопрокатной фирмой Gravitas Venture, фильм, по задумке режиссера Кристофера Каннучьяри, должен помочь зрителю получить лучшее представление о криптовалюте, ее основополагающей философии, принципах работы и преимуществах.



«С момента своего появления криптовалюта сталкивается с различными ложными представлениями и заблуждениями, препятствующими ее принятию массами. Не способствует этому и мейнстрим–медиа – большинство СМИ имеет достаточно противоречивые взгляды на будущее денег», — говорится в пресс-релизе Gravitas Venture.



Как говорят создатели ленты, Banking on Bitcoin призван помочь избавиться от этих заблуждений и поспособствовать распространению биткойна.



В фильме фигурируют такие известные персоны, как Чарли Шрем, братья Уинклвоссы, Барри Силберт, Эрик Ворхес, Натаниэль Поппер и Алекс Уинтер, также рассказывается история краха Mt Gox и скандально известного маркетплейса Silk Road.



Banking on Bitcoin также доступен на iTunes.



Отметим, что это уже не первый фильм о биткойне. Криптовалюта неоднократно фигурировала как документальных лентах, так и в различных телевизионных шоу и сериалах. Также несколько месяцев назад стало известно, что культовые кинорежиссеры Джоэл Дэвид и Итан Джесси Коэн напишут сценарий для будущего триллера Dark Web, который будет посвящен событиям вокруг приговоренного к пожизненному заключению основателя Silk Road Росса Ульбрихта.



