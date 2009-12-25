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В США вышел в прокат новый документальный фильм о биткойне

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Старый Сегодня, 04:26
#1
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Имя: Владимир
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награды Волшебный горшочек 
В США вышел в прокат новый документальный фильм о биткойне

6 января в кинотеатрах США начался показ документального фильма Banking on Bitcoin, посвященного истории создания биткойна и ключевым событиям последних лет, а также предлагающего взгляд в будущее криптотехнологий.

Снятый независимой кинопрокатной фирмой Gravitas Venture, фильм, по задумке режиссера Кристофера Каннучьяри, должен помочь зрителю получить лучшее представление о криптовалюте, ее основополагающей философии, принципах работы и преимуществах.

«С момента своего появления криптовалюта сталкивается с различными ложными представлениями и заблуждениями, препятствующими ее принятию массами. Не способствует этому и мейнстрим–медиа – большинство СМИ имеет достаточно противоречивые взгляды на будущее денег», — говорится в пресс-релизе Gravitas Venture.

Как говорят создатели ленты, Banking on Bitcoin призван помочь избавиться от этих заблуждений и поспособствовать распространению биткойна.

В фильме фигурируют такие известные персоны, как Чарли Шрем, братья Уинклвоссы, Барри Силберт, Эрик Ворхес, Натаниэль Поппер и Алекс Уинтер, также рассказывается история краха Mt Gox и скандально известного маркетплейса Silk Road.

Banking on Bitcoin также доступен на iTunes.

Отметим, что это уже не первый фильм о биткойне. Криптовалюта неоднократно фигурировала как документальных лентах, так и в различных телевизионных шоу и сериалах. Также несколько месяцев назад стало известно, что культовые кинорежиссеры Джоэл Дэвид и Итан Джесси Коэн напишут сценарий для будущего триллера Dark Web, который будет посвящен событиям вокруг приговоренного к пожизненному заключению основателя Silk Road Росса Ульбрихта.

Источник: Forklog

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Старый Сегодня, 04:32
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 412
Благодарностей: 20
КП: 0.029
Re: В США вышел в прокат новый документальный фильм о биткойне
Меня терзают смутные сомнения...
Уж слишком сильно ее пиарят, если даже в кинотеатрах показывают фильм о какой-то там валюте.
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Метки
биткоин, криптовалюта, технология биткоин
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