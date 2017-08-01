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Wall Street Bull - wallstreetbull.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:45
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,094
Благодарностей: 5,639
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Wall Street Bull - wallstreetbull.org
Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий фаст с классическими планами
старт проекта: 09.01.2017

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

О Проекте!

Цитата:
Wallstreetbull.org ведущий поставщик онлайн-торговли, предлагая торговать с Forex и cfds на акции, индексы, драгоценных металлов и энергии. Наша сильная приверженность государства-оф-искусство программное обеспечение и гарантия качества означает, что наши клиенты получают самые лучшие, самые прозрачные торговый опыт.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

С момента основания в 2001 году, Уолл Стрит рынках постоянно расширил свой ассортимент и сегодня предлагает свои услуги по всему миру через регулируемые торговых компаний, таким образом, превращается в поистине глобальной организацией. На Уолл-Стрит группу рынков, мы убеждены, что наше присутствие в различных географических регионах позволяет нам предоставлять нашим клиентам интеллектуальные услуги и поддержку, где бы они выбирают для торговли.
НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

Уолл Стрит Markets уполномочена и регулируется в Великобритании управлением по финансовому поведению (FCA), в соответствии с законодательством Соединенного Королевства и Европейского Союза, в том числе с mifid (Директива о рынках финансовых инструментов).
ОБУЧЕНИЕ И АНАЛИТИКА

На Уолл-Стрит группу рынков, нашим приоритетом является предоставление нашим клиентам принимать обдуманные и взвешенные решения. По этой причине, мы предлагаем множество образовательных программ - например, вебинары и семинары, призванные обучить торговле на форекс и объяснить, какие финансовые возможности существуют на Форекс и других финансовых рынках. Кроме того, мы публикуем учебные книги и брошюры на нескольких языках, которые распространяются на международном уровне. Наш спектр образовательных инструментов постоянно расширяется. Там Вы также найдете широкий выбор аналитических инструментов, чтобы помочь вам лучше ориентироваться на финансовых рынках
.
Маркетинг Проекта!



3,33%Daily
Minimum / Maximum
25 $ - 50 000 $Investment period
15 business days
Minimum withdrawal $1
Principal back

Регламент Выплат!
Инстант!

Поддержка!
форма контактов https://wallstreetbull.org/?a=support, почта

Реферальная программа!
5%

Платёжные Системы!

PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash


Тех. Часть
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS1.DDOA-GUARD.NET

Check GoldCoders' HYIP Manager License
Wallstreetbull.org - Licensed
Sponsoring Registrar: eNom, Inc.


Регистрация в проектЕ

Цитата:
Мой Депозит!
Date : 01/08/2017 22:47
From/To Account : U139222**
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 159639850
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to wallstreetbull.org User moroz.
Hash : a05477e79b50b0c2d4771c567c7be7ce
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 02:55.
Ярослав Яценко вне форума  
Старый Сегодня, 02:57
#2
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 2,864
Благодарностей: 3,201
КП: 0.009
Re: Wall Street Bull - wallstreetbull.org
15 business days - а можно подробнее о бизнес днях - это с понедельника по пятницу правильно ?
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Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz/ Лучший рефбек от нового монитора - http://www.maykenergy.com/ .
Качественное продвижение вашего проекта, студия создания Hyip проектов.
Сергей Горин на форуме  
Старый Сегодня, 02:59
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 761
Благодарностей: 380
КП: 0.000
Re: Wall Street Bull - wallstreetbull.org
Как раз в понедельник вышел. По планам самое выгодно в воскресенье ставить.
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Подарки бесплатно BitMMGP
denchik7 на форуме  
Старый Сегодня, 03:16
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 10,230
Благодарностей: 13,174
КП: 0.320

награды Волшебный горшочек 
Re: Wall Street Bull - wallstreetbull.org
укороченный вариант оформления на сайте - faq отсутстует
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oak tree на форуме  
Старый Сегодня, 03:31
#5
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,402
КП: 0.387
Re: Wall Street Bull - wallstreetbull.org
Почти на месяц планы и с таким % да еще потом
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Principal back
Чес слово просто не верю Это не беря во внимания прошлые темы! Только Удачи, скоро факер появится и игра начнется
__________________
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Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 03:40
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 1,686
Благодарностей: 657
КП: 0.000
Re: Wall Street Bull - wallstreetbull.org
Дизайн,лично мне, понравился! Смущает лишь одно ,деп в конце...а это значит как пойдет,а как пойдет даже админ наверняка не знает
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Avtoritetus на форуме  
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