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Старый Сегодня, 02:19
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Вы вошли как zt5031
Всем доброго времени суток!
Это дневник лудомана, который думает, что у него есть "беспроигрышная" стратегия

Делаю ставки на спорт в лайв, к вопросу подхожу без фанатизма. На ставки выделаю пару часов в день.

Новый старт был дан 12/16/2016 с банкроллом в $50
На момент написания имеем профит в 679,75 и 20 проставленных.

добавлено через 14 минут
Помимо своей стратегии, еще практику прессы по "настроению"

Самые интересные моменты начиная с 16/12/16

















Последний раз редактировалось zt5031; Сегодня в 02:36. Причина: Добавлено сообщение
zt5031 на форуме  
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