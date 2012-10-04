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Чиновникам запретят арендовать мощные машины с 1 января 2017

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Старый Сегодня, 00:22
#1
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Чиновникам запретят арендовать мощные машины с 1 января 2017
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ограничивает мощность двигателей для служебных автомобилей чиновников.

Теперь нельзя покупать, арендовать брать в лизинг и даже вызывать в качестве такси автомобили мощнее 200 л.с. Оно вступает в силу с 1 января 2017 года.

Согласно документу, для автомобилей, покупаемых, арендуемых, используемых в лизинг руководителями ведомств, их заместителями и главами департаментов максимальная мощность будет ограничена отметкой 200 л.с., а максимальная стоимость должна составлять менее 2,5 млн. рублей. Постановление "О дополнении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым государственными органами и государственными внебюджетными фондами" было подписано 5 декабря 2016 года и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Напомним, сейчас чиновникам запрещено за государственные деньги покупать автомобиля дороже 2,5 млн. рублей и мощнее 200 л.с. Однако, ничто не мешало им арендовать такие машины или брать в лизинг.

PS. Дыры медленно, но все-таки закрываются.

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