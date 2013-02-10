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12,1 млн человек во Франции находятся за чертой "энергетической бедности"

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#1
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12,1 млн человек во Франции находятся за чертой "энергетической бедности"


Журналисты из французского новостного издания Le Figaro решили выяснить, сколько тратят граждане Франции зимой денежных ресурсов на отопление в зимний период. Чтобы выяснить данный факт, журналисты провели исследование. И результат довольно интересен в свете того, что Франция является страной с развитой экономикой и высоким уровнем социальных стандартов.

Итак, согласно проведённому исследованию, 75 процентов жителей Франции замерзают во время зимнего отопительного сезона. При этом 23 процента респондентов заявили, что они замерзают постоянно, 52 процента опрошенных заявляют, что им приходится замерзать лишь изредка, то есть иногда.

В чём же причина, спросите вы? Может быть в изношенности инфраструктуры, или дело в том, что дома построены не по стандартам климатических условий? Нет, такие предположения окажутся ошибочными, так как исследование Национального института статистики INSEE указывает на то, что 5,6 млн домохозяйств Франции, а это около 12,1 млн человек, находятся за чертой так называемой "'энергетической бедности". То есть, все эти граждане Франции из-за ограниченности в финансах, не могут сделать нормальную теплоизоляцию жилья, и обеспечить своё жилище нужным объёмом энергоносителей, из-за их слишком большой дороговизны. Попросту - экономят на газе и угле, постоянно замерзая при этом.

В подтверждение вышесказанного можно привести в пример исследование, проведённое администрацией новостного портала QuelleEnergie.fr., в 2015 году. В среднем, каждый житель Франции на отопительный сезон тратит 1590 евро. Но это средний показатель.

Если же опираться на более точные данные, то оказывается, что 35 процентов французов отапливают свои помещения электричеством, и тратят в отопительный сезон 1757 евро. Ещё 30 процентов граждан Франции отапливают дома природным газом, затрачивая 1596 евро за отопительный сезон. Самым дешёвым видом энергоносителя для отопления являются банальные дрова. Их используют 10 процентов населения Франции, тратя за отопительный сезон 895 евро. 17 процентов французов отапливают свои дома дизельным топливом. Стоимость такого отопления составляет 1751 евро за сезон. По данным исследования сайта QuelleEnergie.fr., среднестатистический француз тратит на отопление 14 процентов своего годового бюджета.

Специально для mmgp.ru
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