OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,711 Благодарностей: 543 КП: 0.109

Сколько зарабатывают «нищие» в столичном метро





Корреспондент одного московского интернет-издания решил выяснить: - каковы текущие заработки у попрошаек в столичном метро.



Для этого ему пришлось для начала преобразиться в современного московского попрошайку, то есть одеться и обуться "соответствующим" образом. И вот в один из будничных дней, ровно в 7:30 он заступил на "вахту" и начал свою поездку с крайней станции "Алтуфьево".



Дело вообщем-то житейское: - надо зайти в вагон, набрать в легкие побольше воздуха и постараться своих громким голосом просящего перекричать грохочущий вагон метро. Желательно, конечно жалобно. Что наш герой старательно и проделывал, переходя на остановках их вагона в вагон. С утра народ спешит на работу, поэтому в толчее подают не так сильно: - пройдя чуть ли не половину состава поезда удалось насобирать чуть больше 200 рублей, что не густо для Москвы, но впереди же целый день!



Однако, где-то в одном из последних вагонов, корреспондент столкнулся лицом к лицу со своей конкуренткой - горбатой и хромой бабулькой, которое злобно ему прошипела типа: - Ты сейчас пожалеешь, что влез не в свой монастырь!



И действительно, когда поезд был почти в центре Москвы, то на одной из станций его поймали два больших амбала и отведя в сторону с "помощью рук пояснили", что пора сворачиваться, а иначе его ждет дорога в ближайший лес.



Рисковать, конечно, корреспондент больше не стал, но в уме прикинул, что просто чисто поездка с одного края Москвы на другой, может прибавить в кармане просящего рублей 500, а то и больше, но конечно, в зависимости от текущего настроения едущего в метро народа.



Нужно напомнить, что с мая 2015 г. власти Москвы приняли закон согласно, которому, если полиция ловит просящего милость в метро в 1-й раз, то это предупреждение, при повторном рецидиве - штраф от 2500 до 5000 руб., а если денег нет, то отправят в спецприемник на 15 суток ареста. И принципе этот закон со скрипом, но работает: - каждый день в Москве ловят до 10 человек и налагают санкции. Но все равно: - просящих убавляет мало - видимо эти штрафы просящие "компенсируют" сбором новой милостыни.



Кроме того, корреспонденту этот день удалось пообщаться с парнем из Молдовы, которые приехал в Москву на заработки, но "не выстрелило" и он начал бродяжничать по Москве, вот тут-то и его подцепила мафия делающая на этом деле свои миллионы и предложила работу (благо внешний вид у него как у больного) - мол проси, а процент от заработанного отдавай нам (70% от полученного). Минималка в день 1500 руб. Будет меньше могут избить. Это делают специально назначенные обходчики. Вообщем получается, что парень в Москве устроился, но вот таким вот образом и в принципе он это принял.



Также очень хорошо у нас народ подает покалеченным или инвалидам, заработки таких людей могут достигать и до 15000 руб. в день, но это надо, конечно, сильно попотеть и обратно тебе оставят только часть от собранного. Остальное туда - мафии.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58728aae5c000 Корреспондент одного московского интернет-издания решил выяснить: - каковы текущие заработки у попрошаек в столичном метро.Для этого ему пришлось для начала преобразиться в современного московского попрошайку, то есть одеться и обуться "соответствующим" образом. И вот в один из будничных дней, ровно в 7:30 он заступил на "вахту" и начал свою поездку с крайней станции "Алтуфьево".Дело вообщем-то житейское: - надо зайти в вагон, набрать в легкие побольше воздуха и постараться своих громким голосом просящего перекричать грохочущий вагон метро. Желательно, конечно жалобно. Что наш герой старательно и проделывал, переходя на остановках их вагона в вагон. С утра народ спешит на работу, поэтому в толчее подают не так сильно: - пройдя чуть ли не половину состава поезда удалось насобирать чуть больше 200 рублей, что не густо для Москвы, но впереди же целый день!Однако, где-то в одном из последних вагонов, корреспондент столкнулся лицом к лицу со своей конкуренткой - горбатой и хромой бабулькой, которое злобно ему прошипела типа: - Ты сейчас пожалеешь, что влез не в свой монастырь!И действительно, когда поезд был почти в центре Москвы, то на одной из станций его поймали два больших амбала и отведя в сторону с "помощью рук пояснили", что пора сворачиваться, а иначе его ждет дорога в ближайший лес.Рисковать, конечно, корреспондент больше не стал, но в уме прикинул, что просто чисто поездка с одного края Москвы на другой, может прибавить в кармане просящего рублей 500, а то и больше, но конечно, в зависимости от текущего настроения едущего в метро народа.Нужно напомнить, что с мая 2015 г. власти Москвы приняли закон согласно, которому, если полиция ловит просящего милость в метро в 1-й раз, то это предупреждение, при повторном рецидиве - штраф от 2500 до 5000 руб., а если денег нет, то отправят в спецприемник на 15 суток ареста. И принципе этот закон со скрипом, но работает: - каждый день в Москве ловят до 10 человек и налагают санкции. Но все равно: - просящих убавляет мало - видимо эти штрафы просящие "компенсируют" сбором новой милостыни.Кроме того, корреспонденту этот день удалось пообщаться с парнем из Молдовы, которые приехал в Москву на заработки, но "не выстрелило" и он начал бродяжничать по Москве, вот тут-то и его подцепила мафия делающая на этом деле свои миллионы и предложила работу (благо внешний вид у него как у больного) - мол проси, а процент от заработанного отдавай нам (70% от полученного). Минималка в день 1500 руб. Будет меньше могут избить. Это делают специально назначенные обходчики. Вообщем получается, что парень в Москве устроился, но вот таким вот образом и в принципе он это принял.Также очень хорошо у нас народ подает покалеченным или инвалидам, заработки таких людей могут достигать и до 15000 руб. в день, но это надо, конечно, сильно попотеть и обратно тебе оставят только часть от собранного. Остальное туда - мафии.Специально для mmgp.ru

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