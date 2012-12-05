Сколько зарабатывают «нищие» в столичном метро

Корреспондент одного московского интернет-издания решил выяснить: - каковы текущие заработки у попрошаек в столичном метро.
Для этого ему пришлось для начала преобразиться в современного московского попрошайку, то есть одеться и обуться "соответствующим" образом. И вот в один из будничных дней, ровно в 7:30 он заступил на "вахту" и начал свою поездку с крайней станции "Алтуфьево".
Дело вообщем-то житейское: - надо зайти в вагон, набрать в легкие побольше воздуха и постараться своих громким голосом просящего перекричать грохочущий вагон метро. Желательно, конечно жалобно. Что наш герой старательно и проделывал, переходя на остановках их вагона в вагон. С утра народ спешит на работу, поэтому в толчее подают не так сильно: - пройдя чуть ли не половину состава поезда удалось насобирать чуть больше 200 рублей, что не густо для Москвы, но впереди же целый день!
Однако, где-то в одном из последних вагонов, корреспондент столкнулся лицом к лицу со своей конкуренткой - горбатой и хромой бабулькой, которое злобно ему прошипела типа: - Ты сейчас пожалеешь, что влез не в свой монастырь!
И действительно, когда поезд был почти в центре Москвы, то на одной из станций его поймали два больших амбала и отведя в сторону с "помощью рук пояснили", что пора сворачиваться, а иначе его ждет дорога в ближайший лес.
Рисковать, конечно, корреспондент больше не стал, но в уме прикинул, что просто чисто поездка с одного края Москвы на другой, может прибавить в кармане просящего рублей 500, а то и больше, но конечно, в зависимости от текущего настроения едущего в метро народа.
Нужно напомнить, что с мая 2015 г. власти Москвы приняли закон согласно, которому, если полиция ловит просящего милость в метро в 1-й раз, то это предупреждение, при повторном рецидиве - штраф от 2500 до 5000 руб., а если денег нет, то отправят в спецприемник на 15 суток ареста. И принципе этот закон со скрипом, но работает: - каждый день в Москве ловят до 10 человек и налагают санкции. Но все равно: - просящих убавляет мало - видимо эти штрафы просящие "компенсируют" сбором новой милостыни.
Кроме того, корреспонденту этот день удалось пообщаться с парнем из Молдовы, которые приехал в Москву на заработки, но "не выстрелило" и он начал бродяжничать по Москве, вот тут-то и его подцепила мафия делающая на этом деле свои миллионы и предложила работу (благо внешний вид у него как у больного) - мол проси, а процент от заработанного отдавай нам (70% от полученного). Минималка в день 1500 руб. Будет меньше могут избить. Это делают специально назначенные обходчики. Вообщем получается, что парень в Москве устроился, но вот таким вот образом и в принципе он это принял.
Также очень хорошо у нас народ подает покалеченным или инвалидам, заработки таких людей могут достигать и до 15000 руб. в день, но это надо, конечно, сильно попотеть и обратно тебе оставят только часть от собранного. Остальное туда - мафии.
Re: Сколько зарабатывают «нищие» в столичном метро
Совершенно верно написано в статье - подающий нищему кормит мафию, я уже где-то писала об этом. Правда, при этом он спасает попрошайку, ведь он должен план выполнить, хоть костьми лечь. Избить, может, не изобьют, от хозяина зависит, какой болван будет калечить курицу, несущую золотые яйца, но на счетчик поставят. Вот и думайте, подавать или нет. Кого кормим, господа?!
Re: Сколько зарабатывают «нищие» в столичном метро
Цитата:
Сообщение от OPLOTT
Также очень хорошо у нас народ подает покалеченным или инвалидам, заработки таких людей могут достигать и до 15000 руб. в день, но это надо, конечно, сильно попотеть и обратно тебе оставят только часть от собранного. Остальное туда - мафии.
Нам сколько не объясняй, что в большей части нищие подставные, мы все равно им подаем. По-настоящему бедный человек вряд ли будет просить на улице, его и не допустит мафия.
Благотворительность надо только целенаправленно делать, когда точно знаешь, что человек нуждается.
Re: Сколько зарабатывают «нищие» в столичном метро
Цитата:
Сообщение от GalinkaP
Нам сколько не объясняй, что в большей части нищие подставные, мы все равно им подаем. По-настоящему бедный человек вряд ли будет просить на улице, его и не допустит мафия.
Благотворительность надо только целенаправленно делать, когда точно знаешь, что человек нуждается.
Точно можно знать только о близких людях. Можно и по-другому взглянуть на этот вопрос. Например, подавать всем, а кто это, куда он потратит, правду он говорит или обманывает, на себя он работает или на дядю, пусть это будет на его совести.