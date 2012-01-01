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ЦБ Индии видит будущее за цифровыми валютами Блокчейн и активно реализует это

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Старый Сегодня, 22:14
#1
Форекс-блогер
 
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ЦБ Индии видит будущее за цифровыми валютами Блокчейн и активно реализует это
Исследовательское подразделение резервного банка Индии (RBI) испытывает blockchain-технологии в основных банковских процессах.




РБИ считает, что blockchain "созрел", чтобы стать основной технологией в ходе поддержки оцифровки рупий. Созданное Центральным Банком, Институтом развития и Исследовательским подразделением Banking Technology (IDRBT) является передовым научно-исследовательским институтом в банковской среде страны.

Команда исследователей IDRBT изучает разрушительное новшество blockchain, по выражению самого центра, в течение почти уже двух лет. Все участники данного исследования (академики, организации, банки и технологические партнеры) получили консультации, также была разработана и внедрена в торгово-финансовые отношения с использованием блокчейн.

Индия пошла на такие эксперименты с блокчейн в результате глобального внимания к спорной и беспрецедентной Демонетизации, начавшейся в ноябре, чем привлекла всеобщее внимание к электронным платежам, которые получили теперь широкую известность.

Центральные Банки по всему миру на пути к безналичному обществу неожиданно затронули миллионы индийцев, которые сильно привязались к физическим деньгам. Цифровые же банки Индии повсеместно поощряют безналичные транзакции.



Переведено специально для MMGP.ru
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Старый Сегодня, 22:43
#2
Enk
Профессионал
 
Имя: Aleksandr
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Благодарностей: 1,385
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Re: ЦБ Индии видит будущее за цифровыми валютами Блокчейн и активно реализует это
Цифровые валюты ни как не препятствуют коррупции. А именно для борьбы с коррупцией затеяли в Индии обмен бумажных денег. Тут они сами себе как то противоречат.
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Старый Сегодня, 22:49
#3
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Имя: Жанна
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 6,699
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Re: ЦБ Индии видит будущее за цифровыми валютами Блокчейн и активно реализует это
О, ща индийцы курс битика поднимут)).
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