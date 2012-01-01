ЦБ Индии видит будущее за цифровыми валютами Блокчейн и активно реализует это

Исследовательское подразделение резервного банка Индии (RBI) испытывает blockchain-технологии в основных банковских процессах.
РБИ считает, что blockchain "созрел", чтобы стать основной технологией в ходе поддержки оцифровки рупий. Созданное Центральным Банком, Институтом развития и Исследовательским подразделением Banking Technology (IDRBT) является передовым научно-исследовательским институтом в банковской среде страны.
Команда исследователей IDRBT изучает разрушительное новшество blockchain, по выражению самого центра, в течение почти уже двух лет. Все участники данного исследования (академики, организации, банки и технологические партнеры) получили консультации, также была разработана и внедрена в торгово-финансовые отношения с использованием блокчейн.
Индия пошла на такие эксперименты с блокчейн в результате глобального внимания к спорной и беспрецедентной Демонетизации
, начавшейся в ноябре, чем привлекла всеобщее внимание к электронным платежам, которые получили теперь широкую известность.
Центральные Банки по всему миру на пути к безналичному обществу
неожиданно затронули миллионы индийцев, которые сильно привязались к физическим деньгам. Цифровые же банки Индии повсеместно поощряют безналичные транзакции.
Переведено специально для MMGP.ru