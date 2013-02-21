iksport Любитель

Имя: Игорь Пол: Мужской Адрес: Московская обл. Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.05.2013 Сообщений: 219 Благодарностей: 29 КП: 0.290

Бизнес-класс! Новый маркетинг с Орифлейм- зарабатывай не продавая.

Про Орифлейм Oriflame наслышаны все- кто-то даже пытается зарабатывать, но зарабатывают единицы.

Построить качественную сеть практически не реально- так как консультантов полно, и найти новых очень тяжело... Продавать самому тоже: много не продашь по этой же причине...

Мы же предлагаем Вам принципиально новый подход к ведению бизнеса с орифлейм: редкие покупки для себя (каждый второй- третий каталог) и построение линейной структуры!

Причем в построение вашей структуры примут активное участие и мои рефереры, и те, кого приглашу я после Вас...

Так как достаточно покупать 1 продукт в 2-3 каталога, то Ваши затраты не превысят 500р за 2 месяца (ну это если назвать затратами покупку косметики для себя- хоть кусок мыла)

А как только линия становится 22% и начинает приносить хороший доход- то только после этого делаете заказ на минимально нужную сумму (примерно на 5тыс) и получаете доход...



Пример- ваша линия принесет вам доход за месяц в 7тысяч... Вы знаете об ограничении Орифлейма, что не получите ничего, если не закажите на 5тысяч... В итоге вы заказываете на 5тысяч, получаете с них еще 22% дохода... (примерно тысячу) и получаете еще 7 тысяч прибыли...

Итог: 3 тысячи чистой прибыли и куча косметики: себе, семье и на подарки (ну или можно продать).

И это не напрягаясь... причем придет к Вам довольно быстро

Если же пройти обучение и начать приглашать народ работать по этой же схеме- то доход намного выше...

Так как мы регистрируем друг под друга, то чем раньше вы напишите, тем выше окажитесь!

И не даем ссылки на регистрацию по той же причине...

Пишите в личку в ВК, если заинтересовало предложение!

(и плюс системы в том, что даже если Вы никого не нашли, за вас найдут другие)

Пишите мне в ВК Про Орифлейм Oriflame наслышаны все- кто-то даже пытается зарабатывать, но зарабатывают единицы.Построить качественную сеть практически не реально- так как консультантов полно, и найти новых очень тяжело... Продавать самому тоже: много не продашь по этой же причине...Мы же предлагаем Вам принципиально новый подход к ведению бизнеса с орифлейм: редкие покупки для себя (каждый второй- третий каталог) и построение линейной структуры!Причем в построение вашей структуры примут активное участие и мои рефереры, и те, кого приглашу я после Вас...Так как достаточно покупать 1 продукт в 2-3 каталога, то Ваши затраты не превысят 500р за 2 месяца (ну это если назвать затратами покупку косметики для себя- хоть кусок мыла)А как только линия становится 22% и начинает приносить хороший доход- то только после этого делаете заказ на минимально нужную сумму (примерно на 5тыс) и получаете доход...Пример- ваша линия принесет вам доход за месяц в 7тысяч... Вы знаете об ограничении Орифлейма, что не получите ничего, если не закажите на 5тысяч... В итоге вы заказываете на 5тысяч, получаете с них еще 22% дохода... (примерно тысячу) и получаете еще 7 тысяч прибыли...Итог: 3 тысячи чистой прибыли и куча косметики: себе, семье и на подарки (ну или можно продать).И это не напрягаясь... причем придет к Вам довольно быстроЕсли же пройти обучение и начать приглашать народ работать по этой же схеме- то доход намного выше...Так как мы регистрируем друг под друга, то чем раньше вы напишите, тем выше окажитесь!И не даем ссылки на регистрацию по той же причине...Пишите в личку в ВК, если заинтересовало предложение!(и плюс системы в том, что даже если Вы никого не нашли, за вас найдут другие)

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