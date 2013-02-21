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Бизнес-класс! Новый маркетинг с Орифлейм- зарабатывай не продавая.

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
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Старый Сегодня, 21:55
#1
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Московская обл.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 219
Благодарностей: 29
КП: 0.290
Бизнес-класс! Новый маркетинг с Орифлейм- зарабатывай не продавая.

Про Орифлейм Oriflame наслышаны все- кто-то даже пытается зарабатывать, но зарабатывают единицы.
Построить качественную сеть практически не реально- так как консультантов полно, и найти новых очень тяжело... Продавать самому тоже: много не продашь по этой же причине...
Мы же предлагаем Вам принципиально новый подход к ведению бизнеса с орифлейм: редкие покупки для себя (каждый второй- третий каталог) и построение линейной структуры!
Причем в построение вашей структуры примут активное участие и мои рефереры, и те, кого приглашу я после Вас...
Так как достаточно покупать 1 продукт в 2-3 каталога, то Ваши затраты не превысят 500р за 2 месяца (ну это если назвать затратами покупку косметики для себя- хоть кусок мыла)
А как только линия становится 22% и начинает приносить хороший доход- то только после этого делаете заказ на минимально нужную сумму (примерно на 5тыс) и получаете доход...

Пример- ваша линия принесет вам доход за месяц в 7тысяч... Вы знаете об ограничении Орифлейма, что не получите ничего, если не закажите на 5тысяч... В итоге вы заказываете на 5тысяч, получаете с них еще 22% дохода... (примерно тысячу) и получаете еще 7 тысяч прибыли...
Итог: 3 тысячи чистой прибыли и куча косметики: себе, семье и на подарки (ну или можно продать).
И это не напрягаясь... причем придет к Вам довольно быстро
Если же пройти обучение и начать приглашать народ работать по этой же схеме- то доход намного выше...
Так как мы регистрируем друг под друга, то чем раньше вы напишите, тем выше окажитесь!
И не даем ссылки на регистрацию по той же причине...
Пишите в личку в ВК, если заинтересовало предложение!
(и плюс системы в том, что даже если Вы никого не нашли, за вас найдут другие)
Пишите мне в ВК
__________________
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iksport на форуме  
Старый Сегодня, 22:04
#2
Jud
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 122
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: Бизнес-класс! Новый маркетинг с Орифлейм- зарабатывай не продавая.
Бизнес-класс! Новый маркетинг с Орифлейм- зарабатывай не продавая.Бизнес-класс! Новый маркетинг с Орифлейм- зарабатывай не продавая.
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
Jud на форуме  
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