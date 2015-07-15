Baidu и Tencent последовали за Алибабой в создании онлайн-банков

Мы уже неоднократно читали за последние полгода о том, как китайские инвестиции
все активнее присутствуют на мировом рынке.
Еще в 2010-м году китайский поисковик
начал мелькать в статьях.
Пятью годами позже Baidu объявил о своих планах по запуску беспилотного автобуса.
В середине текущего года эта успешная компания уже запустила интернет-банк
. И всего месяц спустя мы уже узнали о том, что поисковик начал инвестировать в американские
компании.
Китайский поисковик и интернет-компания Baidu Inc. объявила о том, что получила одобрение регулирующих органов установить прямое банковское подразделение в партнерстве с China CITIC Bank.
Baixin банк, на 70% принадлежащий CITIC Bank, является на 30% собственностью Baidu. Данный банк не будет иметь физического адреса, а будет в виде настоящего онлайн-банкинга,
а также будет сочетать свои онлайн-услуги с телефонным банкингом, банкоматами и мобильным банком.
Ant Financial, подразделение Алибабы, был оценен в 60 миллиардов долларов
в прошлом году и планирует провести публичное первичное размещение акций.
Этот крупнейший китайский интернет-гигант в ходе обоснования в банковском секторе планирует найти собственную нишу ради более мощной конкуренции.
Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd.
последуют примеру
Baixin банка. Уставный капитал
венчурного банка составит 2 миллиарда юаней.
Переведено специально для MMGP.ru