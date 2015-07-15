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Baidu и Tencent последовали за Алибабой в создании онлайн-банков

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Старый Сегодня, 21:27
#1
Форекс-блогер
 
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Baidu и Tencent последовали за Алибабой в создании онлайн-банков
Мы уже неоднократно читали за последние полгода о том, как китайские инвестиции все активнее присутствуют на мировом рынке.

Еще в 2010-м году китайский поисковик начал мелькать в статьях. Пятью годами позже Baidu объявил о своих планах по запуску беспилотного автобуса. В середине текущего года эта успешная компания уже запустила интернет-банк. И всего месяц спустя мы уже узнали о том, что поисковик начал инвестировать в американские компании.






Китайский поисковик и интернет-компания Baidu Inc. объявила о том, что получила одобрение регулирующих органов установить прямое банковское подразделение в партнерстве с China CITIC Bank.

Baixin банк, на 70% принадлежащий CITIC Bank, является на 30% собственностью Baidu. Данный банк не будет иметь физического адреса, а будет в виде настоящего онлайн-банкинга, а также будет сочетать свои онлайн-услуги с телефонным банкингом, банкоматами и мобильным банком.

Ant Financial, подразделение Алибабы, был оценен в 60 миллиардов долларов в прошлом году и планирует провести публичное первичное размещение акций.

Этот крупнейший китайский интернет-гигант в ходе обоснования в банковском секторе планирует найти собственную нишу ради более мощной конкуренции.

Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. последуют примеру
Baixin банка. Уставный капитал венчурного банка составит 2 миллиарда юаней.


Переведено специально для MMGP.ru
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