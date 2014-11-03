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Что будет с Америкой и долларом...Делимся мыслями!

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Старый Сегодня, 21:08
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Что будет с Америкой и долларом...Делимся мыслями!
Судя по всему Америка со своим долларом долго не протянет... Делимся соображениями на этот счет.







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Метки
америка, доллар, инвестирование в кризис, куда вложить
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