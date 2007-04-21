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Китай обрушил биткоин после стремительного взлета

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#1
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Китай обрушил биткоин после стремительного взлета
Financial One 08.01.2017 16:45

Народный банк Китая призвал инвесторов сохранять благоразумие при инвестировании в кибервалюты. Это стало причиной обвала биткоина более чем на 30%, пишет Reuters.



Биткоин перед этим за две недели стремительно подорожал – рост превысил 40%, что позволило достичь рекордной отметки в $1163.

Среди остальных валют у биткоина был лучший результат за 2016 год. В начале года он стоил в районе $400, а к концу приблизился к отметке $1000. За это время бразильский реал укрепился на 25%, а российский рубль – на 21%. Золото подорожало только на 9%.

Пекинское отделение Народного банка Китая решило предупредить инвесторов, что биткоин является виртуальным товаром, не имеет юридического статуса и денежного эквивалента, поэтому не может и не должен использоваться в качестве валюты для обращения на рынке. «Организации и отдельные лица должны быть осторожны и понимать риски, связанные с инвестициями в биткоин», – пишет регулятор.

Предостережение Народного банка Китая обрушило биткоин ниже $900, но сейчас он восстанавливает свои позиции, правда стоит по состоянию на 16.25 мск $924,83.

Российские регуляторы и представители силовых структур после обвала рубля в конце 2014 года настаивали на уголовной ответственности за операции с криптовалютами, но позже решили не спешить с такими суровыми мерами.

«Сейчас происходит много событий, которые позитивно влияют на биткоин. Например, в США в администрации Дональда Трампа появился специальный советник по криптовалютам. Знаковым событием может стать решение SEC разрешить создавать ETF на биткоин. Основным драйвером роста для биткоина остается растущий интерес к риску со стороны инвесторов. Они перестали покупать такие защитные активы, как UST, и обратили внимание на акции, валюту развивающихся стран и в том числе биткоин», – ранее рассказал FO сооснователь прайм-брокера EXANTE и хеджфонда биткоинов Анатолий Князев.

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Старый Сегодня, 21:50
#2
Мастер
 
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Инвестирую в: Интернет-биржи
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награды Волшебный горшочек 
Re: Китай обрушил биткоин после стремительного взлета
Кто катался на этих качелях в с 31 по 02 смог хорошо заработать на битке. В начале месяца покупал по 720 продал по 933))) нервы начали играть))))
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