ПАММ-счет MAXXProfit (Alpari)
Дата создания счета: 22.11.2016
Валюта счета: USD
Начальный капитал управляющего:300.00
USD
Tекущий капитал на ПАММ-счете: 2 079
USD
Вознаграждение управляющего:
$10 ---- 35%
$100 --- 33%
$1,000 --31%
$5,000 --29%
Вознаграждение: раз в месяц
Минимальная сумма инвестирования: 10
USD
Описание торговой стратегии: За основу стратегии взяты биржевые обьемы и другие биржевые данные. Торговля только со стопами и безубытком.
Инструменты: нефть любых марок и валютные мажоры.
Краткая информация об управляющем: Торгую на Форекс с 2008 года, с 2016 занимаюсь также управлением инвестиционных счетов.
Описание мани-менеджмента: риск 10-30 % на суммарную сделку
Способ связи с управляющим: этот форум и форум Alpari
Другие памм-счета управляющего: НЕТ, но будут.
Ликвидированные памм-счета управляющего: НЕТ.
Спасибо всем инвесторам за доверие!
Всем профита!