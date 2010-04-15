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ПАММ-счет MAXXProfit (Alpari)

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Старый Вчера, 20:11
#1
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 26
Благодарностей: 6
КП: 0.000
ПАММ-счет MAXXProfit (Alpari)


ПАММ-счет MAXXProfit (Alpari)

Дата создания счета: 22.11.2016
Валюта счета: USD
Начальный капитал управляющего:300.00 USD
Tекущий капитал на ПАММ-счете: 2 079 USD


Вознаграждение управляющего:
$10 ---- 35%
$100 --- 33%
$1,000 --31%
$5,000 --29%
Вознаграждение: раз в месяц
Минимальная сумма инвестирования: 10 USD

Описание торговой стратегии: За основу стратегии взяты биржевые обьемы и другие биржевые данные. Торговля только со стопами и безубытком.
Инструменты: нефть любых марок и валютные мажоры.
Краткая информация об управляющем: Торгую на Форекс с 2008 года, с 2016 занимаюсь также управлением инвестиционных счетов.
Описание мани-менеджмента: риск 10-30 % на суммарную сделку
Способ связи с управляющим: этот форум и форум Alpari

Другие памм-счета управляющего: НЕТ, но будут.
Ликвидированные памм-счета управляющего: НЕТ.

Спасибо всем инвесторам за доверие!

Всем профита!

__________________
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Мой ПАММ.
Последний раз редактировалось maxx40; Сегодня в 00:32.
maxx40 на форуме  
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Метки
альпари, доход в интернете, инвестор, памм, памм-счет
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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