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ПАММ - счёт AlexandrTimofeev: 5821416 (Alpari)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Вчера, 19:56
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 333
Благодарностей: 64
КП: 0.042
ПАММ - счёт AlexandrTimofeev: 5821416 (Alpari)
Данная тема не является призывом к инвестициям и носит исключительно ознакомительный характер!

ПАММ - счёт AlexandrTimofeev: 5821416 (Alpari)

Номер ПАММ-счета: 5821416
Статус оферты: Открыт
Торговый период: 30 дней
Дата открытия: 25.12.2016
Начальный капитал Управляющего: 500,00 USD
Вознаграждение управляющего: 10$ -100$ - 50%, 100$ - 500$ - 40%, 500$ и более - 30%.
Штраф за досрочный вывод: 0 %
Минимальная сумма инвестиций: 10 USD
Минимальный остаток на счету инвестора: нет
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период: 15%
Ограничение убытков: 0 %
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD: нет
Условно-периодический ПАММ-счет: Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD: Нет
Уровень отчетности: По запросу
Описание торговой стратегии: сверх консервативное управление капиталом в среде изменяющихся рыночных циклов на основе выбранной закономерности. Рабочее плечо 1:2,5 , максимальное 1:25.
Способ связи с управляющим: форум
Для действующих инвесторов: скайп, электронная почта, мобильный тел.

Альтернативный мониторинг - http://www.myfxbook.com/members/info...i-pamm/1909215

Дата начала торгов 25.12.2016

Инвестировать в ПАММ - счёт AlexandrTimofeev: 5821416 (Alpari)

Регистрация в Alpari
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Идентичный верхнему ПАММу только в Альпари
infovirus вне форума  
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