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ПАММ - счёт AlexandrTimofeev: 5821416 (Alpari)
Номер ПАММ-счета:
5821416
Статус оферты:
Открыт
Торговый период:
30 дней
Дата открытия:
25.12.2016
Начальный капитал Управляющего:
500,00 USD
Вознаграждение управляющего:
10$ -100$ - 50%, 100$ - 500$ - 40%, 500$ и более - 30%.
Штраф за досрочный вывод:
0 %
Минимальная сумма инвестиций:
10 USD
Минимальный остаток на счету инвестора:
нет
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период:
15%
Ограничение убытков:
0 %
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD:
нет
Условно-периодический ПАММ-счет:
Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD:
Нет
Уровень отчетности:
По запросу
Описание торговой стратегии:
сверх консервативное управление капиталом в среде изменяющихся рыночных циклов на основе выбранной закономерности. Рабочее плечо 1:2,5 , максимальное 1:25.
Способ связи с управляющим:
форум
Для действующих инвесторов:
скайп, электронная почта, мобильный тел.
Альтернативный мониторинг - http://www.myfxbook.com/members/info...i-pamm/1909215
Дата начала торгов 25.12.2016
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