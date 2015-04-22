Выходит в мир первый долгожданный смартфон Nokia 6 с ОС Android

Главная интрига CES 2017: Выходит в мир первый смартфон Nokia 6 с Android.
Первый Nokia смартфон с ОС Android будет выпущен исключительно для китайского рынка. Устройство будет поставляться на рынок в партнерстве с местным интернет – гигантом розничной торговли JD.com.
Команда нового смартфона Nokia 6 заявляет, что "премиум" дизайн смартфона позволит побороться с лидерами за местный рынок.
Презентация нового смартфона Nokia 6 совпала по времени с последним днем CES хайтек шоу в Лас-Вегасе - Международной выставкой потребительской электроники, где были представлены другие новые мобильные телефоны и гаджеты со всего мира.
Новинку представила HMD Global – финская компания, которая имеет право на выпуск смартфонов под брендом Nokia.
Android устройство было долгожданной новинкой и представляет возвращение компании Nokia на рынок смартфонов после серии моделей Windows Phone. Корпорация Microsoft недолго использовала торговую марку после покупки подразделения с производства мобильных устройств Nokia в 2014 году.
Компания Nokia когда-то доминировала на рынке мобильных телефонов, но изо всех сил постаралась проиграть рынок после запуска смартфона iPhone компанией Става Джобса Apple еще десять лет назад, а также последующий выход операционной системы Android от Google превратил Nokia в аутсайдера производства смартфонов.
Компания HMD Global еще пару лет назад заявляла, что она выпустит несколько смартфонов Nokia с ОС Android в 2017 году.
Предполагается что компания предоставит более подробную информацию по других моделях на другой выставке - Mobile World Congress в Барселоне, которая пройдет в феврале 2017 года.
"Решение компании HMD запустить свой первый Android смартфон в Китае является отражением желания удовлетворить реальные потребности потребителей на различных рынках по всему миру", - заявила компания в своем релизе.
"Рынок Китая насчитывает более чем 552 млн. пользователей смартфонов в 2016 году, и эта цифра, согласно прогнозам, вырастет до более чем 593 миллионов пользователей в 2017 году. И это стратегически важный рынок, где дизайн и высокое качество высоко ценится потребителями".
Смартфон Nokia 6 работает на Android 7.0 - последняя версия ОС Android, также известная как Нуга - его особенности:
- 5.5 дюймовый 1080p экран Full HD, 2,5D-стекло Gorilla Glass
- 16-мегапиксельная камера заднего вида;
- четыре гигабайта оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти;
- два стереодинамики, поддерживаемые Dolby Atmos, что по словам HMD создадут звук, который "кажется, течет вокруг пользователей".
- 3,5-мм разъём для наушников;
- microUSB 2.0;
- Сканер отпечатков пальцев;
- Аккумулятор: несъемный, 3000 мАч.
- Размеры: 154х75,8х7,85 мм
Как видим спецификации среднего диапазона, и поэтому цена составит: 1699 юаней (245 долл. США, 200 ЕВРО).
Это делает смартфон Nokia 6 немного дороже, чем Honor 6X от компании Huawei, но дешевле, чем MI 5s от Xiaomi.
Перевод специально для mmgp.ru